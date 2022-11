Paula Echevarría ha vuelto a la televisión formando parte del jurado de 'Got Talent' -junto a Risto Mejide, la cantante Edurne y Dani Martínez- y durante la emisión del último programa, Miguel Torres ha aprovechado para mandarle un mensaje a su pareja, con quien recordemos que todavía no suenan campanadas de boda.

Comenzaba la primera semifinal del concurso de talentos y Miguel Torres, que estaba en casa cuidando de su hijo Miki, se declaraba como el mayor fan de la Paula Echeverría y en este sentido, el futbolista utilizaba sus redes sociales para apoyarla. En sus historias de Instagram, a través de una foto mostrándonos que estaba siguiendo el programa de su pareja en la televisión, Miguel ha comentado "como mola" acompañado de un sticker en forma de corazón.

Unas palabras que la influencer no ha tardado en contestar en su cuenta con una cariñosa frase y un emoticono en forma de corazón rojo: "Te quiero amor", le decía al padre de su segundo hijo, quien nació en marzo de 2021. De esta forma, y una vez más, la pareja muestra el cariño que se tienen mutuamente.

Paula Echevarria aparecía en este episodio del concurso de talentos, donde ha llorado de la emoción y también reído, luciendo un traje de la firma santos costura de brillos plateados, formado por un top de palabra de honor con un corte asimétrico con un pantalón largo de la misma tela, acompañado de unos anillos, un brazalete, unos pendientes circulares, unas sandalias de tacón plateadas y su pelo suelto ondulado, Paula se veía estupenda.

