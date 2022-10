Paula Echevarría no ha podido contener la emoción en la última entrega del programa 'Got Talent'. Con la historia de Sara, una concursante que pisaba el plató tras haber superado una meningitis y haber perdido las cuatro extremidades (manos y pies) con sólo 18 años, la actriz no podía evitar que le saltaran las lágrimas, y es que después de escuchar su historia, mientras ésta hacía un avión de papel con sus manos robotizadas, Paula se quedaba completamente rota y sin palabras a la hora de dar su valoración.

"Los imposibles solo existen en la cabeza de uno", comenzaba diciendo Sara, que se disponía a empezar su avión mientras su propia voz en off iba contando su historia. "Con 18 años todos nos creemos invencibles, pero el futuro con el que soñamos no existe. En verano de 2018 una bacteria llamada meningitis meningocócica me cambió la vida. Estuve en un coma inducido durante 10 días y a mis padres les llegaron a decir que se tenían que despedir de mí. Pero, como veis, eso no pasó, porque creer que era invencible me hizo sacarle un corte de mangas a la muerte", explicaba mientras a Paula se le iban llenando los ojos de lágrimas.

Mediaset

Para la actriz e influencer es fácil ponerse en el lugar de los padres de Sara, y es que ella, con una hija de 14 años y un pequeño de un añito, sabe que el sufrimiento ha tenido que ser muy duro, por lo que al terminar la función de la joven, apenas ha podido articular palabra. "Sara, enhorabuena, tienes un valor increíble, tú y tus padres. Enhorabuena de verdad", atinaba a decir. "En serio de una meningitis... Es increíble haber tenido una vida de una manera y de repente... Es que...", se le entrecortaba la voz.

Mediaset

Sus compañeros -entre los que Paula ya tiene favorito-, también muy emocionados, no dejaban pasar la oportunidad de felicitar a Sara por ser tan valiente: "No te conocía pero de verdad agradezco que estés aquí. Me ha encantado conocerte de verdad", le decía Edurne. "Llevo 4 años en 'Got Talent' y es el mejor programa de tele porque tiene sitio para historias como la tuya. Tú haces que 'Got Talent' sea más que un programa de televisión", añadía Dani Martínez.

No es la primera vez que Paula se muestra emotiva en el programa, que parece que está poniendo a prueba sus emociones: Nadia y Dakota, dos bailarines suizos, también la hacían emocionarse con su coreografía en entregas anteriores.