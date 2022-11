Silvia Marsó es una de nuestras mejores actrices, ya que no se le resiste ningún género, prueba de ello es el éxito que ha tenido con '24 horas en la vida de una mujer', basada en la novela del escritor Stefan Zweig, que convirtió en un musical, y con la que ha permanecido largo tiempo en los escenarios. Al teatro ha llevado 'El gran mercado del mundo', de Calderón de la Barca, así como 'El Zoo de cristal', 'Yerma' o 'Doña Rosita la soltera', entre otras muchas que ha dirigido y producido, aunque esta sea su faceta menos conocida, que demuestra lo valiente que es arriesgando su dinero en rescatar obras conocidas de grandes autores. Ahora vuelve con un espectáculo propio, 'Blues&Roots', en compañía del grupo Del Toro Blues Band, interpretando dos poemas de Federico García Lorca. "Me gustan los retos y este es el más difícil porque me obliga a superarme a mí misma y a no ponerme límites. La historia surge cuando me invitaron a hacer de Luz Casal en 'Tu cara me suena', y me gustó la experiencia", dice. Con esta obra, en la que debuta con la dirección escénica y es su primera dramaturgia, hará gira por España.

Silvia Marsó confiesa que su amor por el blues le viene porque a su abuelo le encantaba Duke Ellington y confiesa cómo combinará sus conciertos con el teatro. "Además estoy preparando otro espectáculo que se estrenará el 8 de diciembre en Las Naves del Español, en el Matadero, que va a dirigir Víctor Sánchez Rodríguez, un joven director y dramaturgo valenciano, muy reconocido profesionalmente, además de trabajar con Vito Sanz, Lorena López, Amparo Fernández y Francisco Reyes. Espectáculo que es también producción mía", dice.

En 'Blues&Roots', Silvia Marsó interpreta varios poemas de Federico García Lorca y revela si es difícil para una actriz interpretar los textos del poeta. "Sí, porque está lleno de simbolismos, imágenes y porque hay que escarbar en lo más profundo para descubrir lo que él quiere contar. Para mí es un orgullo haber podido poner música a sus poemas, ya que es mi primera composición musical" y asegura que, para nuestro país, no haber encontrado sus restos "es una deuda pendiente de nuestro país con la democracia. Una deuda con un poeta tan importante, que fue asesinado de esa manera tan vil, al que hay que encontrar y enterrarle como Dios manda", señala.

Silvia Marsó también habla de su carrera y de las cosas a las que renunció por ella. "Tal vez el irme de mi tierra cuando era muy jovencita y venirme a vivir a Madrid, es el sacrificio más grande que he hecho, pero era necesario, en Madrid es donde está la industria, yo tenía que seguir trabajando, es lo que más me ha pesado de toda mi carrera", afirma y habla de lo mágico que es el teatro para el espectador.

Silvia Marsó también cuenta cómo es su vida fuera del escenario. "Como mi madre falleció va a hacer un año, para mí el teatro es un refugio. He pasado un proceso duro, porque la tristeza me está acompañando desde hace 11 meses" y revela que estaban muy unidas. "Los últimos 10 años estuve con ella mano a mano, y encerrada ocho meses con ella porque tuvo que prolongar el confinamiento, ya que era una persona mayor y estaba malita. El vacío que ha dejado en mi vida es muy grande, lo que pasa es que tengo un hijo y el teatro, y el sueño de encontrar algún día pareja", dice y desvela si su hijo seguirá sus pasos en el mundo de la interpretación. Él se dedica a otras cosas. Fue precisamente Lorca quien me trajo a mi hijo. Conocí al padre interpretando 'Doña Rosita la soltera', vino el amor y mi hijo. Lorca me trae muchas cosas", cuenta.

Silvia Marsó reconoce que ha recibido ofertas para participar en realities pero que, de momento, ha dicho que no. "Siempre he dicho que no, porque se sale de mi carrera de actriz: todo lo que no tenga que ver con mi carrera intento no hacerlo" y revela que, cada vez que estrena una obra, pierde 5 kilos. "No como, no me da tiempo, llevo la producción, la dirección, la dramaturgia, el diseño de vestuario, las luces y además la interpretación, todo" lo que no le permite sacar tiempo para ella misma. "Ahora mismo me tengo muy abandonada", afirma.

Entrevista realizada en el Teatro Infanta Isabel. Calle Barquillo, 24. Madrid

"Esta foto nos la hicimos en el estreno de 'Blues&Roots', estoy con Sergio Álvarez, Danny del Toro, Fiz Novoa, y Javi Rodríguez", cuenta.