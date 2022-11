Rafa Nadal y Mery Perelló están disfrutando de su bebé tras una embarazo algo complicado. Poco antes de nacer el bebé, el tenista siguió viajando por trabajo hasta que pudo volverse para están junto a su mujer: "Necesito volver (a casa). Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender", decía bastante agobiado. Los meses de gestación de Mery Perelló han estado llenos de altibajos, incluso en alguna ocasión tuvo que ser ingresada en una clínica privada de Palma de Mallorca hasta que dio a luz el 8 de octubre.

En su gira en Argentina, el tenista ha hablado de su carrera profesional y también del momento personal que está viviendo referido a la paternidad. "Fui padre hace relativamente poco, no sé cómo me va a afectar en el calendario de 2023… Hay que adaptarse", explicaba el actual número 2 de la ATP.

Gtres

"He pasado momentos difíciles físicos y momentos complicados en el embarazo de mi esposa. Me hicieron falta partidos en estos últimos meses. Mi primer objetivo es pasar más tiempo en el circuito real. Voy a trabajar de la manera que creamos que sea conveniente. Con la confianza y la ilusión de seguir adelante", confesaba el deportista en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el noruego.

Mientras está fuera, Rafa Nadal sigue en contacto con su mujer y con el pequeño pero con el bebé es más complicado interactuar, ya que es muy pronto todavía: "Mi relación es igual que ha sido siempre, al final no he tenido ningún tipo de interacción con él. Por lo que verás, es difícil interactuar con un bebé. Es positivo tener las videollamadas, porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera, algo que las otras generaciones no podían hacer. Se hace menos duro", contaba bromeando.