Rafa Nadal se ha despedido del 'Us Open' tras perder contra Frances Tiafoe en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos. Esta vez el tenista no ha salido victorioso de este partido pero ahora el mallorquín está más pendiente de su vida personal. El deportista llegaba al aeropuerto para poner rumbo a España y atendía a los medios como bien él lo sabe hacer: con respeto y mucha educación. Recordemos que él y su mujer están esperando su primer hijo y no pueden estar más emocionados con este nueva etapa que les va a tocar vivir. Mery Perelló está ya de siete meses y hace pocas semanas tuvo que ser ingresada en el Hospital Quirónsalud de Palma de Mallorca. Según 'Última hora', este ingreso no estuvo relacionado con ningún tipo de urgencia sobre el embarazo. Prueba de ello, es que el tenista no paró su viaje a Estados Unidos.

"Necesito volver (a casa). Tengo cosas mucho más importantes que el tenis que atender", se sinceraba el tenista: "No sé cuando voy a volver. Voy a intentar estar listo mentalmente. Cuando sienta que estoy listo para competir de nuevo, ahí estaré", continuaba el deportista.

Gtres

"Mi mujer está bien", aclaraba Rafa Nadal desde Nueva York. "A nivel personal estoy en una situación que es importante para mí y tengo que ir gestionando todo". Ahora lo más importante para el deportista es su familia y sus planes son comprometerse a fondo con el nacimiento del bebé. "Son situaciones a veces más difíciles de gestionar cuando uno está lejos de casa. Uno tiene que ir paso a paso, día a día, y como siempre, desde la tranquilidad y la calma, ir construyendo las cosas que le puedan funcionar. Y eso es lo que estoy intentando hacer yo, estar con calma, con la máxima ilusión posible e intentar estar centrado en lo que tengo que estar, pero a veces tampoco las cosas son tan fáciles", contaba ante el ingreso de su mujer.