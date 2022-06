Rafa Nadal y Xisca Perelló esperan su primer hijo. Tras semanas de rumores sobre el posible embarazo de la esposa del tenista, la buena nueva se confirma: la pareja recibirá, en los próximos meses, a su primer bebé. Unas fotos de Rafa y María Francisca navegando con su yate en aguas de Mallorca en las que Xisca luce barriguita en bañador, publicadas por la revista 'Hola', han confirmado el embarazo de la joven. Curiosidades sobre la tripa de embarazo: cómo crece, cuidados.

La noticia del embarazo de la mujer de Rafa Nadal llega tras el 14º triunfo del mallorquín en Roland Garros, donde estuvo acompañado por el rey Felipe VI, y mientras el tenista intenta recuperarse de su lesión crónica en el pie izquierdo, el síndrome de Müller-Weiss, arropada por su familia y amigos en Mallorca. Fue, precisamente en el torneo de tenis de París, cuando comenzaron los rumores sobre el embarazo de Xisca ya que la joven lucía prendas más amplias que de costumbre y, en la grada, mostraba algunos de los síntomas más típicos del embarazo como sueño o cansancio. Síntomas del embarazo: Cómo saber si estás embarazada

Rafa y María Francisca no se han pronunciado sobre el embarazo y todavía no conocemos el sexo del bebé ni de cuántos semanas está pero 'Vanitatis' confirma que la pareja está feliz y que están viviendo estas primeras semanas de gestación con normalidad. La noticia del primer embarazo de la esposa del tenista mallorquín llega cuando están a punto de cumplirse tres años desde su romántica boda. La pareja se dio el 'sí, quiero' en Mallorca el 19 de octubre de 2019 y siempre expresaron su deseo de formar una familia, deseo que se cumplirá en los próximos meses. ¡Enhorabuena pareja! 110 nombres cortos de niño sonoros y bonitos para tu bebé.

