Terelu Campos nunca ha estado cerrada al amor, de hecho este mismo verano buscó pareja en 'Sálvame', pero lo cierto es que en los últimos años ha decidido disfrutar de la soltería, de sus amigos y amigas y también de su familia. La colaboradora siempre ha sido muy cariñosa con los suyos aunque en el trabajo se ha ganado la fama de ser un poco 'rancia' e incluso 'déspota' con algunos compañeros, algo que ella ha negado en multitud de ocasiones, pero a pesar de eso siempre tiene buenas palabras para sus amistades más cercanas, tanto que a veces parecen verdaderas declaraciones de amor, como la última que ha hecho públicamente.



A la hija de María Teresa Campos no le ha temblado la mano a la hora de deshacerse en elogios en sus redes sociales con un amigo muy especial, que no es ni podría ser su pareja sentimental, pero sí una amistad con el que ha forjado una relación fuera de lo común, y no es otra persona que el diseñador de moda Eduardo Navarrete: "Te amo @eduardonavarreteoficial. Mi vida es mucho más bonita desde que te conocí y me dejaste conocerte".

Terelu ha querido dejar constancia de ese amor que le profesa con una bonita imagen, en la que aparece junto al costurero y al artista conceptual Kike Garcinuño. En su mensaje, la Campos ha querido también transmitirle que ni la jornada laboral más larga ni la pereza más grande podrán con ella cuando se trate de ver a Eduardo un rato: "Estoy cansada por trabajo, pero cuánto me alegro de estar esta noche junto al pedazo de artista que eres en todo lo que haces!! Siempre juntos!!", le ha dedicado.

Ahora mismo, Terelu está en un bonito momento sentimental aunque no tenga pareja, y es que, a pesar de que aún se acuerda de su ex novio, la soltería le está permitiendo disfrutar, como decíamos, de sus grandes amistades, a las que puede dedicar todo su tiempo ahora que su hija, Alejandra Rubio, vuela sola desde que se independizara en 2018.