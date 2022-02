Terelu Campos confiesa que todavía piensa en un ex. La presentadora de 'Sálvame Lemon Tea' charlaba con su compañera de programa, María Patiño, sobre las rupturas y la posibilidad de que una pareja que acaba de separarse mantenga una amistad. Terelu y María, que cada día demuestran más complicidad como cuando Patiño se hizo un tatuaje con el nombre de su compañera, hablaban de desamor. "Cuando me dejan, si sigo enamorada, cualquier acercamiento lo interpreto como una posibilidad de volver" decía la presentadora de 'Socialité' y la hija de María Teresa Campos, aunque aseguró que no le hacía gracia hacerlo, ha decidido compartir unas de sus confesiones más íntimas: tuvo que borrar el número de móvil de un ex novio porque seguía poniéndose en contacto con él tras su ruptura. Repasamos todos los retoques estéticos de Terelu Campos.

"Yo tuve que borrar el teléfono de un ex mío. De pronto, por la noche, le ponía mensajes y llamaba y sentía que hacía el ridículo. El día que sentí que hacía el ridículo me dije a ver tía no puedes dar esta brasa" y añadió que lo hacía porque "estaba muy jorobada".

Telecinco

María Patiño intentó sonsacarle a su compañera a qué ex pareja se refería pero Terelu no quiso ni decir por qué letra empezaba su nombre porque todo el mundo conoce a los hombres que han pasado por su vida. "Eso no lo voy a decir. Se dice el pecado pero no el pecador. Lo conoce todo el mundo porque es una persona que ha formado parte de mi vida pero no voy a decir cuál de ellas", aseguró. Descubre, en imágenes, la vida de María Patiño.

Su compañera en el 'Lemon Tea' quiso saber si a Terelu le costó mucho desenamorarse de esa persona y su respuesta nos ha dejado con la boca abierta. "Me costó mucho, sí. Todavía tengo el corazón tocado" aunque, de inmediato, ha negado cualquier posibilidad de una reconciliación. "¡Qué dices! Eso está muerto". ¿A qué ex novio se refiere Terelu?



Telecinco

