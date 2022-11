El tonteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez está dando mucho de qué hablar, y es que parece que la historia no se ha quedado solo en los besos de la discoteca. Después de las especulaciones sobre si los colaboradores podrían haber terminado juntos su noche más polémica, se ha confirmado.Isabel Rábago ha confirmado en 'Ya es mediodía', que Alba y Jorge estuvieron en casa de Marta López después del tonteo en la fiesta. La periodista aseguraba que Alicia, la propia mujer de Jorge, se lo confirmó. Una de las presentes esa noche, Marta López, se encontraba esta tarde en 'Sálvame' para explicar todo como testigo que fue.

Alba y Marta dejaron la discoteca antes que Jorge Pérez y mientras iban en el taxi para casa de López, Jorge y Alba hablaban por teléfono: "Alba llama a Jorge porque le da la gana, porque tienen la confianza", empezaba explicando la colaboradora a María Patiño y Adela González. "Alba le dice dónde esta y Jorge dice: 'ahora voy y voy a buscarte'", confirmando Marta López que sí estuvieron en su casa.

En todo momento, a la colaboradora le parecía normal la actitud que tenían sus amigos: "me pareció normal después de la noche que vi. Me parecía normal que Jorge quisiera llevar a casa a Alba, puesto que es lo que había quedado desde el principio. Yo nunca noté que Jorge quería venir a mi casa a estar con Alba, sino que quería llevar a Alba a su casa. Después de estar media hora cuidándolos me cansé, son mayores y estaban haciendo lo que les daba la gana".

Marta López ha vuelto a confirmar que Jorge y Alba sí que estuvieron en su casa: "Me pidió la dirección de mi casa (Jorge Pérez). Llegamos a mi casa sobre las 3:10 horas y esperamos a que Jorge viniera", antes de irse a dormir Marte López les dio una charla a sus amigos y pactaron lo que iban a decir los días posteriores en público. Al día siguiente, la colaboradora habla con los dos y les dice que no quiere saber nada pero le cuentan versiones diferentes. "Alba es la que me lo cuenta con más realidad y hasta aquí es dónde yo llego. Depende de lo que hable Alba, creo que la relación de Jorge y su mujer se va a complicar más".