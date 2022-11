El tonteo de Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unicorn está dando mucho de qué hablar. Los colaboradores de 'Ya es mediodía' y 'Fiesta', que siempre presumían de química y conexión en los platós, dieron un paso más allá durante la celebración navideña de su productora que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre en Madrid donde su 'buen rollo' se convirtió en abrazos, mucha cercanía y besos. En el nuevo número de DIEZ MINUTOS que ya está en el kiosco, desvelamos todo lo aún no sabes de lo que ocurrió entre Alba Carrillo y Jorge Pérez

Al día siguiente del 'rollito' de Alba Carrillo y Jorge Pérez, las imágenes corrían como la pólvora y el ex guardia civil acudió al programa de Emma García para entonar el 'mea culpa' porque está casado con Alicia Peña y es padre de cuatro hijos. "Me he equivocado, porque ese juego lo tenía que haber parado. La responsabilidad es mía. Le pido perdón a mi mujer porque no he sabido estar a la altura. Hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer. Esto es un trabajo por mi parte que tengo que hacer por demostrarla, por quererla" comentó entre lágrimas y reiteró sus palabras dos días después en 'Ya es mediodía'. "Mi única aspiración es continuar con este amor y esta familia que hemos construido juntos. Nuestro matrimonio va a continuar pero estamos en un momento de recogimiento y de trabajo", reconoció.

Por su parte, Alba Carrillo, aseguraba en 'Fiesta' que "habían cometido un error". "Esto no es una relación paralela, ni él está enamorado de mí ni yo de él, ha sido solo un momento en el que dos amigos nos confundimos" dijo y reconocía que le dolía haber hecho daño a la mujer de un amigo. Además, ha utilizado sus redes sociales para compartir un contundente mensaje contra todas aquellas críticas que ha recibido por su actitud aunque ella está soltera y sin compromiso. "Cuando me toque morir, nadie morirá en mi lugar. Así que hoy he decidido vivir lo que nadie vivirá por mí: mi vida", una frase de Álvaro Mora.

Jorge Pérez atraviesa un momento delicado y, desde su perfil de Instagram, publicó un contundente mensaje para zanjar la polémica. "Mi absoluta prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia y recuperar la cordura ante toda esta situación. Pero no puedo seguir viendo como por un error, que se está magnificando de manera inconmensurable, se quiera destrozar mi vida", escribió. Por su parte, su esposa Alicia Peña, madre de sus cuatro hijos, también empleó las redes sociales para explicar cómo se encontraba tras la desagradable situación que ha vivido. "Somos luz, somos familia, somos valores que a la oscuridad, a los malvados... a los que no lo tienen, les hace daño y esto es lo que tenemos que pagar... Lo digo como una esposa que sí, que le ama, que le quiere con locura, y que tiene que trabajar el perdón y la relación con él, ya que ahora mismo está todo muy reciente, y hay un gran dolor en mi corazón", escribe.

