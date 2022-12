Bertín Osborne se ha 'colado' en el programa 'El novato' (Antena 3). Joaquín Sánchez quedaba con Vicky Martín Berrocal para que le enseñase a diseñar un vestido para su mujer, Susana Saborido, y conversar sobre los secretos que hay detrás de los diseños de alta costura y las anécdotas más sorprendentes que ha vivido la empresaria gracias a su profesión. "Rosalía me confesó que tenías fotos mías en su cuarto y que soñaba vestir algún día un traje mío", le confesó la sevillana al futbolista del Betis. Y entre risas y anécdotas, Vicky sacó el nombre de Bertín.

Desde que ambos están solteros, son muchos los que han relacionado a la diseñadora y al cantante, pero ellos confiesan que solo son amigos y no hay nada más allá de una bonita amistad. "Todos los que confirmen que tengo algo con Vicky están zumbados. Vicky es mi amiga, nada más", dijo el cantante hace unos meses.

En 'El novato', Vicky y Joaquín charlaban sobre la forma de vestir de los famosos cuando el presentador le propone un último look a la diseñadora. "A lo mejor me equivoco, pero si tuviera un cuaderno y un boli podría escribirte por quién me vas a preguntar", le dice la sevillana al futbolista. "A la de tres decimos el nombre", le propone Joaquín Sánchez. "¿Me vas a preguntar por un hombre?", se adelanta Vicky.

Captura TV

Cuando Joaquín le dice que es una mujer, la diseñadora reconoce que se ha quedado descolocada. "Pensaba que me ibas a preguntar cómo viste Bertín", decía Vicky Martín Berrocal ante el ataque de risa de Joaquín. "Yo no quería entrar ahí", añadía Joaquín. Sin querer 'calificar' cómo viste Bertín, la diseñadora sentenció: "Vamos a dejarlo así, Bertín se viste solo". Pero claro, Vicky abierto la brecha y Joaquín no podía quedarse callado. "Me habían dicho que tu próxima colección, la ibas a llamar 'Amor mediterráneo' (título de una de las canciones más famosas del cantante)". Ambos soltaron una carcajada ante la ocurrencia de Joaquín y siguieron con la guasa. "¿Y por qué no me enamoré de tu madre, no?", decía Vicky sin poder aguantar la risa en referencia al single de Bertín, 'Yo debí enamorarme de tu madre'.