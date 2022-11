Joaquín Sánchez estrena este próximo miércoles, 25 de octubre, una nueva entrega de su nuevo programa Joaquín, el novato en el prime time de Antena 3. A partir de las 22.45 de el miércoles, el jugador de fútbol, que ha sido invitado estrella durante muchos años en numerosos programas de televisión, arrasando en términos de audiencia y metiéndose al público en el bolsillo, como ya ocurrió en Mi casa es la tuya o en sus visitas a El Hormiguero, se pasa al lado contrario para convertirse en entrevistador. Fuera de España, Joaquín, el novato también estará disponible en Antena 3 Internacional y en la versión internacional de ATRESplayer PREMIUM.



El miércoles nos vamos hasta el infinito y más allá con Pedro Duque y @joaquinarte en #JoaquinElNovato. 🚀



A las 22:45 horas en @antena3com ¡os esperamos! 🙌

Joaquín, el novato continúa a la búsqueda de su futuro laboral y en la nueva entrega probará en el mundo de la interpretación de la mano de Antonio Resines. De esta manera, Joaquín conocerá parte de la vida y de la profesión de uno de los actores más reconocidos del panorama cinematográfico español. “¿Quieres ser actor ahora? Te veo feeling, Joaquín”. Resines contará al jugador de fútbol que al principio sus padres no entendieron sus inicios como actor: “No la veían una profesión seria, por eso empecé a estudiar Derecho”. Resines explicará a Joaquín que la primera vez que trabajó junto a su hijo, que también se dedica a la industria del cine, tuvo que decirle: “No me llames papá”. Antonio también explicará a Joaquín cómo conoció a su mujer Ana, con la que se casó en octubre de 2020 y con la que ha vivido uno de los momentos más complicados de su vida, cuando el actor estuvo en coma a causa del Covid.

Resines dará una clase magistral de interpretación a Joaquín sobre cómo enfadarse, sorprenderse o cómo desenvolverse en escenas de acción. Santiago Segura, Paz Padilla y Antonio Molero aconsejarán a Joaquín sobre qué pasos seguir para ser un buen actor: “En esta mesa no desentonas, Joaquín”, afirma Santiago Segura entre risas. El debut que Antonio Resines tendrá preparado a Joaquín será representar una escena de la mítica película Una noche en la ópera, de los hermanos Marx.

Joaquín, el novato: invitados de la primera temporada del programa

Las grabaciones de este nuevo proyecto, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Proamagna, comenzaron en septiembre de 2021 y se han alargado a lo largo varios meses. En las primeras entregas, el futbolista aprende a cocinar con Dabiz Muñoz, canta junto a la artista de fama internacional Rosario Flores, aprende a presentar televisión de la mano de un Premio Ondas como Pablo Motos y coquetea con el mundo de la interpretación gracias a las directrices de Ana Milán.

Pero es que nada se le resiste. Joaquín se atreverá con todo y por eso descubrirá otras profesiones de lo más sorprendentes, llegando incluso a conocer de cerca al astronauta y exministro Pedro Duque. Además, volverá a acercarse al mundo del cine, aunque su segunda experiencia como actor sea junto a Antonio Resines, y compartirá escenario con Los Morancos. También podremos verle junto a Vicente Vallés, Miguel Revilla, Mercedes Milá y Paz Padilla, entre otros.

Joaquín, el novato: dinámica de cada entrega

Antes del encuentro con su maestro, cada episodio de Joaquín, el novato empezará con una pieza de ficción. Se trata de un sueño figurado del propio Joaquín relacionado con la profesión que va a conocer en ese capítulo. Durante su ensoñación, el jugador de fútbol se imagina desempeñando un trabajo hasta ahora desconocido para él. Sin embargo, esta ficción culminará cuando de repente, Joaquín se despierta y sale de su letargo. Es en ese momento, en su casa, con su mujer y sus hijas, cuando vuelve a la realidad y se da cuenta de que todas sus habilidades eran fruto de su imaginación.



Tras esta ensoñación, cada episodio comenzará con una entrevista donde el futbolista profundizará en los momentos más importantes de la trayectoria personal y profesional de su maestra/o. Seguramente, el invitado se habrá enfrentado a muchas entrevistas a lo largo su vida, pero ninguna como la que le puede hacer Joaquín Sánchez, acercándose con su particular sentido del humor a cada uno de los momentos más importantes de su vida.

Después de conocer la teoría de cada oficio, también habrá tiempo para la práctica, donde cada invitada/o enseñará a Joaquín las nociones básicas de su oficio en una clase magistral. Dependiendo de la profesión del invitado, podría ser visitar un estudio de música, asistir a la grabación de un programa, cocinar en un restaurante, asistir a un mitin, actuar en un teatro, etc.

Además, Joaquín Sánchez tendrá la oportunidad de encontrarse en cada capítulo con otros compañeros y/o familiares del maestro para ampliar sus conocimientos y conocer todos los entresijos de la profesión que está descubriendo.

En casa episodio, el futbolista se enfrentará a un gran reto final, un debut donde pondrá en práctica todo lo aprendido durante su encuentro con el/la protagonista. ¿Será capaz de presentar otro programa de la cadena? ¿Y de cocinar el plato estrella de un restaurante con Estrella Michelin? ¿O enfrentarse a la gravedad cero junto a un astronauta?