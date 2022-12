La quinta edición de 'La isla de las tentaciones' está dejando momentos para el recuerdo, que en muchas ocasiones son momentos para olvidar para las parejas que están concursando. A unos días de que termine la emisión, ya hemos visto infidelidades, broncas, salidas de tono, a Javi saltándose las normas y colándose en la villa de las chicas... y la cosa no tiene pinta de acabar, porque cuando ya queda poco para que la experiencia termine, el último que ha caído en la tentación ha sido Samuel.



El joven llevaba tiempo 'jugando' con las tentadoras Jessica y Elena, pero al final ha sido esta última la que se lo ha ligado, y él no le ha puesto ningún impedimento. Tras una ducha en la que a Samuel no le ha importado para nada que Elena le viera como Dios lo trajo al mundo, se han metido juntos en la cama de él y han disfrutado de una fogosa noche en la que, a pesar de estar tapados por el edredón, se ha intuido con detalle la acción que estaba ocurriendo debajo, especialmente por las caras que él ponía mientras ella estaba bajo las sábanas. Aún así, la cosa no ha terminado como esperaban, porque al acabar Samu confesaba: "Me he rayado".

Tania Deniz, la novia de Samuel, ha podido ver las imágenes desde su casa tras vivirlo en la isla (donde se ha visto un adelanto en el que se levantaba para ir a la villa de los chicos a buscar a su novio), y su reacción en la actualidad no se ha hecho esperar: una publicación en su Instagram con la que ha dejado claro que el tiempo le ha dado la razón, y es que, aunque ella cayó en las redes de Hugo Paz, algo por lo que ha sido muy criticada, siempre defendió que su novio acabaría cayendo en la tentación y, efectivamente, sus predicciones se han cumplido. "Yo ya estoy quemada de tantas mentiras", llegó a decir. ¿Qué pasará en la hoguera final: hablarán y se perdonarán... o decidirán irse cada uno por su lado?

Las últimas informaciones que circulan por las redes habrían hecho saltar el final del programa por los aires, y es que parece que Tania habría decidido irse con Hugo Paz, pero a día de hoy ni siquiera se siguen en Instagram. A quien sí sigue es al ex superviviente Albert Barranco, con quien dicen que ahora tiene una relación, pero habrá que esperar al final del programa para ver si todos estos rumores son ciertos...