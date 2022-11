Llegar con problemas de pareja a 'La isla de las tentaciones' y pasarlo mal al ver que tu pareja tontea con otros es todo uno, y es lo que le está pasando a Javi. El novio de Claudia está viendo cómo su chica, que le había pedido espacio, se lo está pasando divinamente en la villa con las otras chicas y un puñado de solteros, y eso a él le está matando porque primero ha visto cómo ha congeniado con Aitor y ahora con Álvaro Boix. Precisamente con éste último se dio un tenso momento en el que 'parecía' que se estaban besando a la vez que jugaban a pasarse un hielo con las bocas en la villa... y eso consiguió volver completamente loco a Javi, que salió de la hoguera, al ver las imágenes, disparado hacia la villa de las chicas.



A pesar de la férrea defensa que rodea al programa, Javi protagonizó uno de los momentos más tensos de la edición al conseguir colarse. Al ver el percal, la organización activó el protocolo de seguridad y pidió a los concursantes de la villa de las chicas que se encerraran en sus habitaciones. Está terminantemente prohibido que las parejas se vean hasta finalizar el concurso, pero eso a Javi le dio igual: quería pedirle explicaciones a Claudia por su actitud y sus palabras.

Al oír a su novio gritar por las escaleras, Claudia se echó a llorar en su habitación pensando qué era lo que podía haber visto Javi de ella para provocar esa reacción. Una reacción totalmente desmedida y que puso a todo el equipo en alerta, provocando así uno de los momentos de más tensión que se recuerda en la isla, mucho más que el de Christofer gritando el nombre de 'Estefanía' por la playa en la primera edición o el de Melyssa llegando hasta la villa de los chicos para llamar 'sin vergüenza' a Tom Brusse.

Tras ser interceptado y retenido por el equipo, no antes de que Javi se cruzara con varios solteros en la villa -pero sin éxito porque no pudo encontrar a su novia-, Javi fue expulsado de la casa y llevado hasta la de los chicos, donde explicó que "a lo mejor no fue un beso" lo que había visto, e intentó justificar su obnubilación por estar enamorado, algo que sus compañeros calificaron de "error". ¿Está Javi obsesionado con su novia? Claudia, sin embargo, tiene claro que su novio ha cambiado mucho: "Antes no era así, esto viene de hace dos meses o así. Yo no he cambiado en absolutamente nada [...]. Necesito a alguien que tenga seguridad, no estar tirando siempre", se lamentó.