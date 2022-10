Tania Deniz tiene claro que la ha liado en 'La isla de las tentaciones' tras haber caído en la tentación con Hugo Paz, que precisamente era la mayor preocupación de su novio, Samuel. Sin embargo, la joven no estaba preparada para lo que se ha venido después, y es que ha confesado en sus redes sociales que está muy afectada tras el beso con el gaditano, porque si hacerlo durante las grabaciones fue bonito para ella (a pesar de estar poniéndole a su novio unos cuernos como un castillo), la emisión no lo está siendo tanto, y está recibiendo unos mensajes muy poco deseables.



Mediaset

Al estrés de su vida diaria se ha sumado ahora el estrés de estar siendo criticada por miles de personas a la vez por ese beso de nada menos que 43 segundos, con comentarios en los que le dicen de todo menos 'guapa': "La verdad es que no estoy muy de ánimo, estoy un poco de bajón. Creo que todos tenemos esos días en los que nos saturamos y no podemos más", comenzaba diciendo en las 'stories' de su cuenta de Instagram, pero no tardaba en confesar el motivo real de ese bajón: "No hace falta llegar a insultar o a faltar el respeto para dar su opinión, pero bueno, sé que hay gente de todo tipo y que es a lo que nos exponemos", se ha resignado a asumir.

Mediaset

Tania, que está aprendiendo a manejarse en la televisión con las críticas, sabe que no va a caer bien a todo el mundo, pero también ha revelado que está trabajando para aprender a quedarse más con lo positivo que con lo negativo, porque los mensajes cariñosos "son muchos también".

Quien parece estar al margen de la polémica ha sido Hugo Paz, que fue la incorporación VIP al elenco de solteros de la edición. El gaditano, siendo el soltero en esta historia, no ha recibido tanto 'hate', e incluso se ha permitido celebrar el episodio posteando el momento del beso en Instagram, con el comentario "cotufita" refiriéndose a Tania, un apodo que le ha puesto y que significa 'palomita de maíz' en Tenerife.

¿Cómo está la situación de Samuel y Tania?

La situación de la (todavía) pareja es complicada: aunque estaban muy felices, de un día parea otro todo cambió cuando ella descubrió unos mensajes de su novio a una amiga en el móvil. Desde entonces, todo fueron celos en el día a día. Llegaron a la isla para intentar que ella volviera a confiar en él... pero parece que Tania ha caído ya en las redes de un soltero. ¿Conseguirán salvar sus diferencias?

Samuel y Tania en ’La isla de las tentaciones 5’ Mediaset