A 'La isla de las tentaciones 5' le quedan apenas un par de semanas de emisión para llegar a su final, y no es raro que empiecen a filtrarse detalles de cómo va a acabar. Ya pasó en otras ediciones cuando se vio a Fani y Christofer pasear juntos por Madrid cuando no se sabía si acabarían juntos o no, o cuando circuló en redes sociales un vídeo de Melodie discutiendo en plena calle con su ex, Cristian, y subiéndose a un coche con Beltrán, el tentador con el que acabaría yéndose. Pues bien, ahora ha sido Samuel Chávez al que se le ha escapado el final de su edición.



El joven, de 24 años, acudió hace unos días al espectáculo del humorista Juan Dávila en Madrid, y al subir al escenario para ocupar uno de los asientos 'VIP' otras personas de entre el público le reconocieron. "Le tenemos mucho cariño", dijo uno de los asistentes, mientras que otro le confundió con Hugo Paz, algo que a Samuel no le gustó nada. El humorista quiso saber más detalles sobre esa confusión al no estar al día con el programa, y fue entonces cuando Samuel confesó que le habían confundido con el tentador de su novia: "Hugo es el novio con el que está mi novia", confesó refiriéndose a Tania, haciendo así 'spoiler' sobre el final de la edición, que a estas alturas está por emitirse.

Juan Dávila YouTube

Lo cierto es que, quizá, tampoco pille por sorpresa a nadie: Tania cayó en la tentación y se besó con Hugo en cuanto él apareció. Samuel lo pasó muy mal por aquello y se derrumbó en plena hoguera, y aunque ella dijo que sufría mucho al verle tan afectado, al final a ella le ha tirado más el corazón que la pena y habría elegido irse con Hugo Paz de República Dominicana.

Mediaset

Este final que ha revelado Samuel concuerda con lo que ya se habría filtrado en la plataforma 'Wikipedia', una información que hay que coger con pinzas, pero según la última edición que se ha hecho sobre el transcurso del programa, además de que Tania haya decidido irse con Hugo, también se ha filtrado que Paola y Andreu se habrían ido de la isla juntos a pesar de que él eligió a Cristina para su última cita, y que en la grabación de los 6 meses después también seguirían juntos. Eso sí, lo que haya pasado desde entonces es todo un misterio, pero algunos detalles como que ya no se siguen en las redes sociales podría ser un atisbo de que, quizá, ya no lo estén. ¿Será que han roto... o están jugando al despiste?