Todo lo que dice Tamara Falcó va a misa, y eso es porque la aristócrata no para de darnos titulares con todas sus últimas declaraciones. La marquesa de Griñón, que recientemente reapareció tras cumplir 41 años, estuvo como tertuliana junto a Juan del Val, la periodista Cristina Pardo y Nuria Roca en el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', este jueves 1 de diciembre y nos confesó ciertos detalles sobre su infancia.

Todo comenzaba cuando los cinco debatían sobre el resultado de España contra Japón en el Mundial de Qatar 2022, y la semana de los políticos de nuestro país. De repente, el presentador cambiaba de tema radicalmente y les preguntaba de los colaboradores cómo les castigaban a ellos de pequeños. Tamara comentaba rápidamente: "¿Me estás castigando por no haber intervenido en el tema anterior?", preguntaba, y Motos le respondía que "le daba morbo saber cómo le castigaban de pequeña".

Entonces la hija de Isabel Preysler confesaba que en su infancia era "una niña repipi" y que siempre se chivaba de todo lo que hacían sus hermanos. "Enrique no me dejaba jugar con él", explicaba, además relataba que cuando ella se lo decía a su madre, Isabel castigaba a Enrique (y a ella alguna vez) de una forma muy curiosa que sorprendió a todos. "Nos hacía escribir líneas", señalaba y a continuación desvelaba que "Enrique escribía libros enteros", dándonos a entender que el cantante era el que más gamberradas hacía de pequeño.

Por otro lado, Tamara Falcó ha expresado sus deseos de ser madre, pero quiere disfrutar de esa maternidad en pareja, ya no siente el deseo de ser madre soltera, según señala. Una decisión que también apoya su madre Isabel.

Los otros colaboradores también contaron los castigos de cuando eran niños. Cristina Pardo se quedaba sin salir, Nuria Roca nunca estaba castigada porque era "responsable", al contrario que su marido Juan del Val que "estaba siempre castigado por suspender". Pero el gran castigo de todos se lo llevaba Pablo Motos; "Me iban castigando cada vez más y lo último era el cuarto oscuro, el trastero", confesaba el presentador.