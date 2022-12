Rocío Carrasco ha puesto todo patas arriba con sus confesiones en el último año y medio. Sus dos documentales no han dejado indiferente a nadie y todo el mundo ha querido opinar sobre ella y sus vivencias. Entre ellas, Makoke que, a pesar de haber tenido una relación cordial con Rocío gracias a la cercanía de su exmarido, Kiko Matamoros, con la familia Campos, se ha posicionado a favor de Olga Moreno, defendiendo en las últimas ocasiones su libertad de poder llamarla "mala madre" en las entrevistas. Unas declaraciones que, entendemos, no le han debido de gustar a la madre de Rocío Flores.

En este contexto, ambas han coincidido en el Mediafest Night Fever este viernes y han tenido un extraño encuentro en maquillaje que Makoke, aún descolocada por lo ocurrido, contaba después de su actuación con Marta Sango que, a pesar de encantar al jurado, no recibía el apoyo del público y era finalmente expulsada del concurso.

Telecinco

"Me he quedado un poco cortada porque yo con Rocío Carrasco y Fidel Albiac he coincidido varias veces de copas y en casa de María Teresa Campos y cuando he visto a Rocío mi intención ha sido a saludarla e incluso a darle dos besos, pero ella ahí ha estado un poco cortante", aseguraba Makoke reiterando que había sido Rocío quien había frenado esa intención, aunque reconocía que Fidel "ha estado super educado y encantador conmigo".

Minutos más tarde, tal y como relataba Makoke, era la propia Rocío quien finalmente se acercaba a la ex de Kiko Matamoros para hacerla un piropo que la terminaba descolocando: "Hasta de morena estás guapa". Una frase que rebajaba la tensión y hacía que cada una continuara su sesión de peluquería y maquillaje por un lado diferente. Y es que, a su salida al escenario, Rocío Carrasco ni siquiera mencionaba el encuentro.