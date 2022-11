Rocío Carrasco tiene una nueva defensora. Después de conocer que la hija de Rocío Jurado había perdido su última batalla judicial contra Olga Moreno, en el programa 'Fiesta' de Telecinco debatían sobre el veredicto. La hija de Rocío Jurado demandó a la ex de Antonio David Flores tras unas declaraciones de la sevillana en el 'Deluxe' en las que hablaba de la nula relación de la mujer de Fidel Albiac con sus hijos y Rocío Carrasco solicitó una indemnización de 90.000 euros por daños morales, las costas y que Olga no pudiera hablar más sobre este tema. Tras varios fallos a favor de Olga Moreno, Rocío recurrió al Tribunal Supremo y éste también ha desestimado la demanda porque cree que "prevalece la libertad de expresión/ información, máxime si se trata de personajes con proyección pública" y obliga a la mujer de Fidel Albiac a pagar las costas del proceso que, tras tres años de litigios, estarían valoradas en unos 60.000 euros.

En el programa 'Fiesta', Amor Romeira y Alejandra Rubio defendían la postura de Rocío Carrasco mientras que Makoke se mostraba a favor de Olga Moreno. "Ver que una mujer no puede defenderse de que la llamen 'mala madre' me parece injusto. Para mí esa sentencia ha sido cruel con Rocío Carrasco", decía Amor mientras que la ex de Kiko Matamoros justificaba la actitud de la ex de Antonio David Flores. "Olga está en su derecho de hablar de este tema, porque es la que vive con sus hijos. ¿Tendrá derecho a hablar de ello?", aseguraba aunque la hija de Terelu Campos defendía que Rocío Carrasco había estado callada hasta su docuserie. "Llevan 20 años hablando de ella y poniéndola verde. ¿La pobre se sienta a hablar de ello y ahora la culpa también es suya?", decía Alejandra.

Telecinco

Tras el debate en plató sobre la polémica entre Rocío Carrasco y Olga Moreno, Emma García también ha querido dar su opinión y lo ha hecho para mostrar su apoyo a la hija de Rocío Jurado. "Qué fácil es hablar cuando una está bien a nivel mental. Es tan fácil hablar y juzgar. Ha aguantado bastante Rocío Carrasco en ese sentido y eso sabiendo la mitad de la mitad. Creo que ha contado bastante como para intentar entender cómo lo ha debido de pasar" decía la presentadora de Telecinco asegurando que siente "mucha pena" por los difíciles momentos que ha tenido que atravesar la mujer de Fidel Albiac y que revela en sus docuseries 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y 'En el nombre de Rocío'. "No juzguemos tan a la ligera" sentenciaba la presentadora mostrando su apoyo a Rocío Carrasco.