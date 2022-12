Ana María Aldón ha sido el objetivo de la nueva entrevista de su hija, Gema Aldón. La estrecha relación entre madre e hija ha pasado por muchos altibajos durante los 27 años de vida de la joven y es que, a pesar de que Ana María ha estado en todo momento con ella, también ha habido momentos tensos como los vividos hoy en directo.

La joven ha concedido una exclusiva en la que ha tenido unas duras palabras para su madre a la que, asegura, no echa la culpa de nada, pero sí que deja lugar a demostrar que tiene sentimientos enquistados con ella, como el hecho de no haber estado presente en los últimos meses en los que la joven ha atravesado, también por una separación muy traumática de su pareja con la que, asegura, tenía una relación tóxica. Una entrevista que han comentado en directo en 'Fiesta' con Ana María Aldón, quien no es la primera vez que habla sobre las palabras de su hija.

Telecinco

Para ello, Emma García ha relatado una de las partes que más le había impresionado: "Me sorprendió cuando dijo que 'yo creo que mi madre, cada vez que me mira, recuerda el pasado tan duro que tuvo'". Unas palabras que dejaban en shock a Ana María que no podía reaccionar tras quedarse con la boca abierta. "¿No lo habías leído?", decía sorprendida la presentadora quien creía que la colaboradora sí estaba enterada de todo. Entre lágrimas, la diseñadora confesaba que estaba sorprendida por esas palabras: "No. Lo he ido dejando. No quería leerla porque tenía el programa y no quería desestabilizarme, pero luego lo he ido dejando... no he sido valiente para leerla y venir preparada".

“Yo me quedé con 17 años con una niña en sus brazos mientras mis amigas hacían cosas típicas de su edad. Tuve que salir adelante y lo hice lo mejor que pude y supe. Ella ahora que es madre sabrá que yo hice lo mismo que ella, pero yo me aparté (del padre de su hija) y ella siguió con la relación tóxica (con su novio). Ella no quiso hacer lo mismo que hice yo, quizás porque no quería que su hija se criara sin padre”, se explicaba Ana María. "Ella ha sentido que yo no estaba ahí porque me fui a atender a otra familia, que se venían momentos muy turbios, y no sé si me lo va a perdonar o yo no me lo perdono".

Telecinco

Un momento tras el que había una llamada sorprendente: la propia Gema a través del teléfono de un colaborador hablaba con su madre: "Te quiero mucho pero tenemos una conversación pendiente. No quería entrar en directo porque todo lo que tengamos que decir te lo quiero decir en privado", apuntaba. “Lo siento mucho si no he estado a la altura como madre”, le dice la madre tras una conversación breve. “Quizás yo tampoco he estado a la altura como hija”, responde Gema.



Tras ello, consciente de la importancia de esta entrevista, Gema ha abandonado el plató con María Verdoy para repasar la revista y conocer qué es lo que su hija había dicho, no solo en estas páginas sino también en 'Sábado Deluxe', entrevista que tampoco había querido escuchar.