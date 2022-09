Ana María Aldón, a pesar de su delicado estado de salud mental, parece que quiere ir poco a poco dando la cara en todos los frentes que tiene abiertos, y el pasado fin de semana dejó claro que ha habido una cosa que no le ha gustado nada: la entrevista que concedió su hija a 'Sábado Deluxe' y a la publicación 'Lecturas'. La mujer de José Ortega Cano se ha hartado de que todo el mundo cargue contra ella, y su respuesta a su propia hija, con la que parece estar algo dolida, ha sido contundente. Dale al 'play' al vídeo superior para enterarte de todo.



Según contaba Gema, parte de la culpa de la situación por la que atraviesa su madre es de su propia madre, y es que cree que si realmente quiere mejorar, debería dar carpetazo a su relación y dar un puñetazo en la mesa para no dejarse 'mangonear'. Ana María, en 'Ya es verano', dijo no saber que su hija iba a decir eso de ella "y en ese tono", aunque reconoce que ya es mayor para hablar si quiere, porque "ha vivido algunas situaciones" que está en su derecho de contar. Otras se las habría contado la propia Ana María a su hija en confidencia, pero no todas porque precisamente "quería evitar esto".

Durante años, Ana María habría pedido a su hija que se mantuviera al margen de las polémicas familiares respectivas a la familia Ortega, pero parece que quien ha tenido que decir 'basta' ha sido Gema, y salir al paso para defender a su madre de las provocaciones continuados de la familia y los feos que le han hecho públicamente.

Sin duda, la guerra en la familia parece no dar tregua, y aunque Ana María parezca tener puestas las esperanzas en una reconciliación, los hechos que se suceden gritan "separación y divorcio" por los cuatro costados.