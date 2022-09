La situación del matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano comienza a ser insostenible. La pareja hace tiempo que mantiene una tensa relación debido, según la diseñadora, a que ella ha cambiado y ha dejado de aguantar las críticas de la familia del torero. "Cuando entran terceras personas malmetiendo o diciendo mentiras con intención de hacer daño, ahí no puedo hacer nada. Llevo años capeando temporales pero llega un momento en el que no", confesaba en 'El programa del verano'. Declaraciones que no han evitado que Ortega Cano defienda a su mujer públicamente en varias ocasiones desde quee ella le reprochó no hacerlo.

Un enfrentamiento en el que ha entrado directamente Gema Aldón con diferentes entrevistas que la propia Ana María ha cuestionado pues, asegura, era algo que quería evitar. Ahora, la hija mayor de la diseñadora ha acudido a someterse a un polígrafo donde ha sido cristalina mostrando su opinión sobre la relación de su madre y el torero.

Telecinco

El tema del matrimonio de su madre no ha tardado en salir puesto que se convertía en el eje central del polígrafo. "Yo quiero que mi madre se separe y quiero que ella sea feliz. Yo personalmente con él nunca he tenido ningún conflicto, pero no me gusta el trato hacia mi madre y algunos desprecios que he visto", ha asegurado Gema en cuanto se ha sentado en el sofá del Deluxe, confesando que incluso se lo había dicho a su madre. Tanto es así que para Gema, mantener en pie este matrimonio no tiene ningún sentido: "Yo no sé lo que le ata. En mi mente no cabe lo que le están haciendo y que ella siga allí. Yo quiero que esté conmigo y con mi hermano"

Según ha confesado, su animadversión viene desde las polémicas declaraciones de Ortega Cano sobre Rocío Jurado, declarándola como la mujer de su vida. Una frase que dolió a Ana María Aldón y a todo su entorno. "Yo he visto cómo José Ortega Cano entraba en un programa para decir que la mujer de su vida era Rocío Jurado. A mí eso no me sentó bien. Eso es menospreciar a una persona. Su modus operandi es defenderse primero él". "Yo tengo resquemor. Es mi madre y me duele. Ella me ha parido. No me gustan los feos que le hace".

Telecinco

Hablando de los problemas maritales, la relación con la familia Ortega Cano no ha tardado en salir a relucir, y es que Gema se ha unido a la postura de su madre al reclamar que el torero debería haber dado un golpe en la mesa y enfrentarse a su familia. "No se atreve a pararles los pies", añadía. Unas declaraciones que hicieron que Leonor, hija de Conchi Ortega Cano, cogiera el teléfono para protagonizar una tensa llamada entre ellas después de que Gema la acusara de ser "la topa" y haber filtrado el embarazo de su madre.

Por su parte, Gema también ha hablado de Gloria Camila a quien asegura haber oído decir "barbaridades sobre Rocío Carrasco. Le he escuchado decir ‘mala madre’ y otras cosas. A Ortega Cano nunca le he escuchado decir algo malo".