De Macaco sabía que era un fenómeno de masas, un cantante concienciado con las causas sociales, con la conservación del medio ambiente, temas que reivindica en sus canciones, así como la multiculturalidad. Lo que no sabía es que la personalidad arrolladora que tiene, que te atrapa con una sola mirada, y su humildad vienen heredadas de su madre, María Teresa -actriz de doblaje y cantante- y de su padre -ingeniero de sonido y un apasionado del jazz-. Una familia de músicos amantes del arte y la literatura que inculcaron a su hijo desde muy temprana edad. El resto se lo ha ganado día a día mezclando ritmos, investigando hasta convertirse en el gran cantante que es, con seguidores en todo el mundo y un álbum, 'Vuélame el corazón, dedicado al amor, en el que colaboran cantantes de la talla de Leiva, Ana Mena, Rita Payés o Estopa, entre otros.

En este nuevo trabajo, Macaco se ha abierto más que nunca sobre su parte más íntima, aunque sin dejar de lado su parte más reivindicativa, marca de la casa, pero si bien por fin puede presentar este álbum después de mucho trabajo, su cabeza no descansa: "Tengo trescientos mil proyectos que necesito encontrarles un lugar", nos confiesa. Además, está orgulloso de poder decir que no ha parado de trabajar: "Este verano pasado habían salido los singles de 'Vuélame el corazón', e hice una gira por toda España en festivales de 20.000, 80.000 personas. Han sido unos conciertos maravillosos porque transformé muchas canciones, por ejemplo, rumbas antiguas por rumbas actuales como 'Con la mano levantada'".



Ana Ruiz HEARST

Este disco, nos desvela, viene de un momento de parón forzoso que todos vivimos -el encierro de la pandemia-, y que él aprovechó para sentarse a componer: "En ese tiempo quise hacer un ejercicio que tiene que ver con ese momento introspectivo. Monté un estudio en casa para componer y jugar a no parecerme a mí". De ahí nació su nuevo proyecto, con el que mezcla, como decíamos, esa parte de amor bonito con la reivindicación del amor sano, como en 'Quiéreme bien', que canta con Leiva: "(Es) una canción que rompe los tópicos típicos de las canciones de amor, esos lastres tóxicos que han pasado de generación en generación".

'Vuélame el corazón' también es un canto a la igualdad en un momento en el que la sociedad, dice, está más polarizada que nunca: "(Tras la pandemia) noté que ha habido un estrés muy fuerte, que ha aumentado la extrema derecha, el machismo, y que la gente se ha olvidado en tres días de todo lo que venimos". "Hay unos datos alucinantes de mogollón de chavales que dicen que el maltrato es una invención, como que no existe, cuando lo leí me quedé helado, porque si es así, no han entendido nada, y me pregunto de dónde han sacado estos códigos", añade con preocupación.

Ana Ruiz HEARST

Así es la vida diaria de Macaco

El artista nos ha confesado que es un hombre recto, pero tampoco esconde que puede llegar a ser muy desastre. En el proceso de creación de este disco ha escuchado las letras y melodías una y otra vez, pero ahora que el "niño acaba de nacer", ya no lo hace. Ahora está a otras cosas, otros proyectos: "Preparando la gira por los teatros que empezará el 8 de enero y que no quiero que sea pretenciosa, solo tres músicos y yo, además de preparar otro disco que me gustaría sacar antes del verano, pensando en la gira por Latinoamérica".

Tampoco esconde que a veces duerme mal: "Me despierto, sobre todo si veo Instagram y me pongo a escribir", y también es un hombre presumido a unos 50 años que no aparenta. ¿Su secreto?: "Un montón de frascos de vitamina C ecológica, zinc, las cosas de los hongos que es muy bueno para el sistema neurológico, todo natural, (mi maleta) parece una farmacia andante".

Tienes la entrevista completa en el nuevo número de Diez Minutos que ya está en el quiosco.

Mi foto favorita

Macaco

"Cuando voy a Formentera me suelto el pelo y hago personajes de seres extraños que buscan al rey emérito ladrón".

Entrevista realizada en Sony, Paseo de la Castellana, 202 (Madrid)