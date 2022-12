Alba Carrillo, ¿cómo se encuentras tras sufrir un ataque de ansiedad?

Toda la historia de lo que pasó entre Alba Carrillo y Jorge Pérez en la fiesta de 'Unicorn' parece que le está pasando factura a los protagonistas. El ex guardia civil se encuentra refugiado con su mujer en casa de unos amigos e intentan no tener ningún contacto con la prensa que se encuentra a las puertas del domicilio. El colaborador está desbordado por el tema, tanto es así que ha llegado a llamar a la Policía Nacional en más de una ocasión. No ha vuelto a acudir a su puesto de trabajo pero sí que se pone en contacto con compañeros para aclarar algunos asuntos.

La que sí ha hecho frente a esta historia es Alba Carrillo pero parece que sus fuerzas han flaqueado. Este fin de semana la colaboradora no podía asistir al programa 'Fiesta' por una crisis de ansiedad. La modelo de 36 años está sobrepasada por la situación y tuvo que acudir a urgencias de la clínica López Ibor. No es la primera vez que Carrillo se ve abrumada por un asunto personal y decide acudir a los profesionales de la psicología.

La colaboradora no se ha vuelto a pronunciar sobre su historia con el ex guardia civil pero sí que ha hablado con su compañera Marta López que contaba la última hora sobre su estado de salud. "Está desbordada. Estos días la he visto con muchos altibajos", contaba la colaboradora preocupada por su amiga. Alba Carrillo lo ha dado todo delante de las cámaras y aunque es una mujer con mucho carácter, se nota que este tema también le duele porque Jorge Pérez era su amigo. "A pesar de lo que ha pasado, quería mucho a Jorge y se siente muy decepcionada. No se ha portado bien desde el principio", concluía López.