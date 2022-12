La situación de Jorge Pérez es cada vez más delicada. En medio de la polémica tras el affaire confirmado con Alba Carrillo, el ex Guardia Civil se encuentra cada vez más tenso e incluso se ha pensado en dejar la tele. Ahora ha pasado a ser objetivo de la prensa que le acompaña en cada uno de sus movimientos. Tanto es así que ha llegado incluso a llamar a la Policía Nacional al verse perseguido por los paparazzi, aunque esta podría no ser la última vez que recurre a los agentes.

Sobre el incidente, Sandra Aladro ha contado en 'Sálvame' que el ex Guardia Civil se encuentra muy nervioso conduciendo cuando bajó del coche para informar a la Policía de que le estaban siguiendo: "Él salió conduciendo su propio coche e iba con su mujer... además, los que le conocemos sabemos que él es una persona muy tranquila y lo que se ve aquí es que está muy nervioso, incómodo y angustiado".

Y es que esta situación le está sobrepasando por completo, por lo que habría pensado incluso en interponer acciones legales en contra de las que han sido sus amigas hasta ahora, Alba Carrillo y Marta López, ya que ambas insisten en los platós de televisión en contar su propia versión de los hechos. Esto al menos ha adelantado la propia Marta López quien confesaba no tener miedo a una posible demanda: "me ha llegado de varios lugares, de gente fuera de la televisión. No te tengo miedo", decía a cámara.

Según ha dado a conocer Isabel Rábago la tensión en la casa de Jorge Pérez es máxima, incluso su mujer habría tenido un ataque de ansiedad. Todo ello después de que Marta y Alba reiteraran que había habido sexo entre Jorge y Alba en casa de Marta, mientras que él lo niega afirmando que estuvo en casa de Marta con ellas hasta que se vio en condiciones de poder coger el coche. “Su mujer sigue creyendo esta versión”, asegura José Antonio Avilés y concluía: “Dice que entre ellos no pasó nada y que cuando se recupera coge el coche y vuelve a casa”. Un cruce de acusaciones que podría acabar en los juzgados.