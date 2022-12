Después de que la colaboradora asegurara que su atracción física y sexual con su compañero había quedado resuelta en casa de Marta López, el ex guardia civil ha negado los hechos. "Vamos a empezar a decir la verdad. Marta en lo que es un momento de amistad, me saca de allí. Me voy y llamo a Jorge desde el taxi y él me dice que va a casa de Marta. Ella le abrió la puerta, yo estaba con mi mantita y la chimenea. Se sentó en el sofá y estábamos allí los dos. Marta nos avisó que no quería líos" confesó Alba Carrillo en 'Ya es mediodía' y añadió otro detalle que desmonta la versión que, hasta ahora, había dado su compañero . "Nos fuimos de día, yo llegué de día a mi casa, había sol. Fui a mi casa en su coche" y añadió que, en su despedida, hubo beso y no en la mejilla "beso o algo más".

En el vídeo de la parte superior, te ofrecemos la versión de Jorge Pérez sobre el fin de su noche con Alba Carrillo en casa de Marta López. A través de Cristina Porta, que estaba en 'Sálvame' para defender a su amigo, el ex guardia civil hizo llegar un mensaje desmintiendo su versión y aclarando qué le había dicho o no a Marta López, dueña de la vivienda en la que se produjo su encuentro tras sus besos en la fiesta de Unicorn.

Gtres

Además de desmentir la versión de Alba Carrillo, Jorge Pérez, que está en vías de sanar la herida en su matrimonio con Alicia Peña, quiso dejar claro que no se había marchado de su casa como se comentó en el programa de Telecinco donde aseguraron que había estado durmiendo, desde el 'incidente' en casa de su representante: "He dormido todos los días en casa, no he visto a mi representante en toda la semana" dejó claro.