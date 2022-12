Vicente Vallés era el invitado estrella en la noche de 'Joaquín: el Novato'. El futbolista quería con todas sus ganas ponerse en la piel de un presentador de informativos, por lo que son muchos los consejos que le ha pedido a Vallés. En su ratito de conversación en la que el futbolista ha podido conocer cómo se mueve un periodista como él, Vicente Vallés ha alabado todo lo que ha aprendido de gran maestro Matías Prats.

"Hay un mito sobre la seriedad de los presentadores de informativos, porque cuando nos ponemos delante de la cámara tenemos que contar cosas que no son agradables y de cierta gravedad y lo hacemos con el rostro serio. Pero los presentadores no vivimos así los 24 horas del día, por ejemplo Matías Prats es el tío más simpático que te puedes encontrar y lleva muchísimos años contando noticias buenas y malas", contaba el presentador de informativos.

Antena 3

"Una gran referencia en España sin duda es Matías Prats, eso es seguro, es el maestro de todos nosotros", continuaba. Cabe recordar que en los informativos que le hacen competencia a Vallés se encuentra su mujer, la presentadora Ángeles Blanco. "Ella trabaja en Telecinco y tenemos esa rivalidad. Aunque es verdad que ella trabaja los fines de semana", contaba el presentador de Antena 3 Noticias.

"Es como si mi mujer jugara en el Sevilla", bromeaba el futbolista a lo que a Vallés le ha dado pie a ponerle de ejemplo otra rivalidad en el matrimonio. Ángeles Blanco es del Real Madrid mientras que él es del Atlético: "Esta parte no ayuda. Del asunto futbolístico hablamos lo menos posible en casa, porque no ayuda mucho", contaba entre risas. De su profesión si que charlan más aunque con excepciones: "Resulta que a veces a ella le toca presentar un informativo por la noche y estamos ambos en pantalla. Ella, por un lado, y yo por otro. Nos gastamos alguna broma como '¿Qué noticia vas a contar?". Pese a esa buena sintonía, el presentador confesaba al jugador que se guardan sus secretos: "Las noticias nos las escondemos siempre, eso no se cuenta. Eso es una barrera infranqueable".