Alba Carrillo es la protagonista del momento. Su affaire con Jorge Pérez ha sido tema principal de tertulias en casi todos los programas de Telecinco que buscan narrar nuevos detalles de aquella noche y sus consecuencias. Ante la ausencia del ex Guardia Civil, quien no ha vuelto a platós desde el incidente debido a que podría estar replanteándose su trabajo, Alba se ha enfrentado a la versión de las amigas de este, como Bea Jarrín, a quien ha contestado en directo enfrentándose a ella en el plató de 'Fiesta'.

Ahora, el Mediafest Night Fever también ha fichado a Alba para ver sus dotes musicales y lo ha hecho cantando por Rocío Jurado con su hija, Rocío Carrasco, entre las artistas invitadas. La famosa canción ‘Ese hombre’ de la más grande ha cobrado sentido en la piel de Alba Carrillo y es que parecía dedicada totalmente a Jorge Pérez. La colaboradora ha sentido la letra de la canción y se ha notado en el escenario. Junto a la cantante Davinia, han hecho una actuación redonda.

Telecinco

Sin embargo, quien no ha podido disfrutar de la canción en directo ha sido Jorge Javier Vázquez quien este viernes justo no ha acudido a Mediaset. Una ausencia muy sonada pues todos saben que su relación con Alba Carrillo es más que tensa. “Me parece justo decir que aquí no hay ningún veto”, ha comenzado diciendo María Patiño, quien ha tomado las riendas del programa en su lugar. La presentadora ha explicado que Jorge Javier está de descanso y que Alba Carrillo no ha vetado a nadie. “No me gusta engañar”, ha asegurado.

Una explicación que en redes no ha terminado de encajar y es que no solo se ha ausentado del Mediafest sino que todo apunta a que también será baja del Sábado Deluxe donde Alba Carrillo se sentará en el polígrafo para hablar de este encuentro con Jorge Pérez: “Quiero dejar claro que lo que pasó es lo que yo cuento”.