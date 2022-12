Alba Carrillo ha regresado a los platós de televisión por sorpresa. Tras varios días alejada de la pequeña pantalla, superada por toda la polémica que ha generado su encuentro con Jorge Pérez, la colaboradora televisiva ha vuelto a 'Fiesta' dejando más tranquila a la presentadora Emma García. "Estoy bien, tranquila. He estado unos días mal, me he visto sobrepasada por todo lo que estaba ocurriendo y me he centrado en estar en casa con mis padres y mi hijo viendo pelis, sin atender a nada de lo que estaba ocurriendo, ese es el consejo que me dio alguien y, aunque me ha costado, lo he llevado a cabo", le comentaba Alba cuando Emma le preguntó cómo estaba.

Captura TV

Alba no se arrepiente de nada de lo que ha desvelado sobre la noche que vivió con el ex guardia civil pero no está dispuesta a que se hable de ella y de ahí su presencia en el plató de 'Fiesta'. Momentos antes, Bea Jarrín, reportera de 'Cuatro al día' y amiga de Jorge Pérez, visitaba el plató del programa para hablar de cómo vivió esa noche. Ella estuvo en la fiesta donde comenzaron los tonteos entre los colaboradores y contó que pidió a Marta López "que se llevase a su amiga porque no iba bien" y que Alba se enfadó con ella porque "le estábamos cortando el rollo". Además, Bea ha explicado que Jorge sabía que les estaban grabando. "Jorge me dijo que no pasaba nada por el hecho de que les estuvieran grabando porque simplemente estaban de cachondeo. Creo que efectivamente en un primer momento ellos pensaban que no era para tanto lo que estaban haciendo pues tenían esa complicidad", aseguró la reportera.

Tras la conversación de Alba Carrillo y Emma García, Bea Jarrín regresó al plató, donde se vivió un tenso enfrentamiento. La modelo contestaba a la reportera de 'Cuatro al día': "Yo suelo ser consciente de lo que digo, pero no me hago responsable de lo que me ponen en los titulares, he visto a Bea Jarrín y en fin, no he hablado con ella ni he tenido el placer, pero yo lo que alucino es que estas buenísimas periodistas no estén en Qatar o en Ucrania cubriendo la guerra y estén aquí hablando de Alba Carrillo".

Captura TV

Además, Alba acusó a Bea Jarrín de querer algo con Jorge. "Lo que ella hizo fue quedarse la primera de la cola para ver si también pillaba algo. A mí me parece que no ha contado las cosas como son. Yo te vi con el cuello metido en el cuello de Jorge, así que estabas ahí para ver qué era lo que pillabas", le soltaba la ex de Fonsi Nieto.

La reportera no se quedó callada: "Yo no te he faltado al respeto en ningún momento, así que no voy a consentir que tú me hables así. Yo no he venido aquí a defender a nadie, yo solo cuento lo que pasó".

Tras escuchar a la reportera, Alba abandonó el plató negándose a entrar en un debate con Bea Jarrín. "Yo con esta señora no quiero hablar nada", dijo antes de marcharse.