Hace ocho meses, Marisa Jara cumplía su sueño de ser madre. El pequeño Tomás llegó para cambiar la vida de la sevillana por completo. Un sueño que no fue fácil -Marisa ya desveló todos los problemas que tuvo durante el parto- y contó con la ayuda de la Cínica Eva del grupo Dorsia, pero en esta ocasión Marisa ha conseguido quedarse embarazada de forma natural. En septiembre, la modelo y empresaria nos contaba que le gustaría darle un hermanito a Tomás y que lo iban a intentar muy pronto. Y así ha sido: el pasado 7 de diciembre, Marisa anunciaba que estaba embarazada por segunda vez.



La modelo anunció la noticia a través de sus redes sociales: "Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá. Y no podemos estar más felices con esta noticia sorpresa, que no esperábamos". Diez Minutos se puso en contacto con ella. La pillamos dándole de comer a su hijo, pero nos atendió. También estaba su pareja Miguel Almansa, que está eufórico con la noticia. Aunque no están casados, la sevillana se refiere a él como "mi marido".

-¡Enhorabuena!

-Muchas gracias.

-Al final, el sueño de ser madre lo has conseguido por partida doble.

-La verdad es que no nos podemos quejar.

-¿De cuánto tiempo estás?

-Dentro de dos semanas estaré de tres meses. Todavía no sabemos ni el sexo.

-¿Se lo habéis explicado a Tomás?

-Todavía no porque tiene solamente ocho meses. Lo bueno es que se van a llevar muy poco tiempo.

-¿Está yendo bien el embarazo?

-Sí, gracias a Dios va todo muy bien.

-¿Antojos?

-Todavía es muy temprano. Afortunadamente, me está yendo todo muy bien.

-¿Todavía no sabéis el sexo?

-Todavía no sabemos nada. Ojalá sea una niña para tener la parejita. Estaría genial.

-¿Has contado con ayuda como en el anterior embarazo?

-Esta vez no. La verdad es que por eso me sorprendió. Ha sido de forma natural, por eso es una alegría doble. De todas formas, te digo que sigo en las manos de la Clínica Dorsia para controlar mi peso, porque gracias a los nutricionistas y psicólogos he aprendido a comer.

Durante esta conversación telefónica, tuvimos la suerte de hablar también con la pareja de Marisa, el empresario Miguel Almansa:

-Estarás feliz...

-Claro. Estoy emocionado. Imagínate cómo van a ser estas navidades. Nosotros ya tenemos nuestro regalo.

-Pues prepárate para las del año que viene.

-Es verdad. Esas serán otra historia con dos hijos (risas).