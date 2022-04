Marisa Jara ha visto cumplido por fin su mayor sueño. La modelo ha anunciado a través de sus redes sociales que ya se ha convertido en madre de su primer hijo. Una feliz noticia que ha dado ella misma compartiendo una publicación en la que aparece en el hospital junto a su bebé recién nacido y su pareja, Miguel Almansa. Una imagen que ha ido acompañada de un bonito texto en el que ha desvelado lo feliz y afortunada que se siente de poder tenerlo por fin entre sus brazos.

"Bienvenido Tomás!! Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor", ha escrito Marisa Jara. Además, en el texto también ha aclarado que su pequeño ha pesado 4 kilos 300 gramos.

Instagram

Lo cierto es que para ella no ha sido nada fácil el camino que ha tenido que recorrer hasta poder convertirse en madre. Un sueño que siempre quiso cumplir y del cual hizo partícipes a todos sus seguidores. Por este motivo, no ha dudado en compartir con ellos ahora cómo se siente tras ver que por fin tiene a su hijo con ella. "Aquí está nuestro príncipe. Soy la mujer más feliz del mundo y estoy tan emocionada que no puedo describir lo que siento", ha indicado a través de sus 'stories'.

Sin duda, una gran noticia que rápidamente se ha llenado de numerosos mensajes de compañeros que han querido felicitarle. Entre ellos Paula Echevarría que no ha dudado en mostrar lo feliz que se siente por ella. "Marisaaaaaaaaaaa enhorabuena cariño!!!! Que felicidad!!!! Felicidades a los 2 pareja". Un comentario al que se ha sumado el de otros famosos como Candela Peña, Sara Sálamo o Colate.

