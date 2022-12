Enrique del Pozo recibe el alta hospitalaria tras 10 días ingresado

Apunto de terminar el año, Enrique del Pozo recibirá el 2023 algo débil de salud. Parece que el colaborador esta pasando por un momento complicado y él mismo lo contaba a través de sus redes sociales. El actor y cantante acaba de abandonar el hospital tras permanecer diez días ingresado. "Ha sido una semana ingresado muy dura. En casa ahora siguiendo tratamiento y reposo. Todo bien con tiempo pero hay un cambio absoluto de vida. Más dedicarme tiempo y energía a mi mismo", escribía el actor, compartiendo además una imagen tomada durante su estancia hospitalaria.

"Gracias a los que en muy privado me habéis abrazado cada día y a los mejores, los médicos, enfermeras, camilleros, celadores etc. Gracias Sanidad Publica.", concluía el actor muy agradecido por todas las muestras de cariño que ha recibido, y por la magnífica atención del personal hospitalario que ha estado cuidándolo todos estos intensos días.

En la publicación ha sido muchos los compañeros que le han mostrado todo su apoyo, entre ellos Makoke, la cantante Ainhoa Cantalapiedra o el presentador José Manuel Parada. "Vida mía @enriquedelpozoartistaofficial sabes que estamos juntos para todo, esta y las que puedan venir. Te quiero", le escribía su pareja, el exsuperviviente Rubén Sánchez Montesinos que no se ha separado de actor ni un minuto en estos diez largos días.