Mario Vargas Llosa ¿cree que Íñigo Onieva quiere reconquistar a Tamara Falcó? El pasado martes 13 de diciembre, el premio Nobel, actual pareja de Isabel Preysler, madre de la marquesa de Griñón, acudió a un encuentro literario en Madrid para celebrar su ingreso en la Academia Francesa como profesor y ha reaccionado al último viaje de Íñigo Onieva. Y es que, después de mudarse a un nuevo piso en Madrid, el empresario ha realizado una peregrinación muy especial: el Camino de Santiago. El ex de Tamara Falcó ha compartido, en su perfil de Instagram, la experiencia que ha vivido haciendo este tramo y revela cómo se ha sentido al llegar a la catedral de Santiago tras peregrinar durante 120 kilómetros.

Muchos han visto en este gesto de Íñigo Onieva, que desde su ruptura con Tamara Falcó cuida más su fe y espiritualidad, como un nuevo intento del empresario hacia su ex para demostrarle que ha cambiado. En el vídeo de la parte superior, Mario Vargas Llosa, muy cercano a Tamara Falcó porque es la actual pareja de Isabel Preysler, revela qué le parece este viaje y si cree que es un intento de acercamiento por parte del empresario. ¡Dale al play y descubre sus palabras!



This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que, horas antes de las palabras de Mario Vargas Llosa, Íñigo Onieva publicaba en sus redes sociales su nuevo periplo en el Camino de Santiago. Vestido con ropa deportiva, un chubasquero para las lluvias, y un gorrito azul, el ex novio de Tamara Falcó recorría en cinco días 120 kilómetros de trayecto concluyendo su viaje más espiritual y religioso ante la catedral de Santiago. "Pues sí, yo creo que sí, vamos a ver", decía el premio Nobel de Literatura con una sonrisa cuando la prensa le preguntaba por este gesto y si él veía un intento de reconquista de Tamara Falcó. Aunque, después, preguntado por qué le parecería una posible reconciliación entre la marquesa de Griñón y Onieva, ha comentado que "a él no le parece nada".