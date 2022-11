View this post on Instagram

Ya se está convirtiendo en tradición que lleguen las fiestas navideñas y algunos famosos se animen a sacar un villancico. Después de 'Blanca Navidad' (2019), Amor ha querido regresar musicalmente con un nuevo tema que se llama simplemente 'Navidad'. ¿Conseguirá hacerle sombra al imponente 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey?