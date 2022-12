Está siendo una etapa complicada para la influencer Tamara Gorro. Este pasado lunes 12 de diciembre la presentadora comunicaba a través de sus redes sociales la ruptura definitiva con su marido Ezequiel Garay. 12 años y dos hijos en común unían a la pareja pero parece que su matrimonio no ha funcionado como ellos querían. Hace un año, la pareja se daba un paréntesis y retomaban la relación pero esta vez parece que la decisión es definitiva.

Ese mismo día, la influencer entró en directo en 'Y ahora Sonsoles', programa donde colaborara, para explicar cómo lo estaba pasando tras la noticia. "Los consejo que recibo son que me muestre fuerte pero no lo estoy. Este hecho viene gestado desde hace tiempo y duele pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel ni el me pierde a mí", explicaba Tamara dejando claro que "lo mas bonito que puede existir en un divorcio es que mi amor va a ser de por vida". Este miércoles 14 de diciembre acudía al plató y desmentía que su ruptura haya sido por terceras personas.

Antena 3

"Yo dije que no iba a entrar en nada porque en su día hablé y se dijo de todo. Una tiene que aprender de sus errores. Entonces yo me pregunto: ¿ahora qué hago? ¿No hablo y mantengo lo que he dicho por mi salud, porque yo sigo teniendo un problema de salud, por respeto a Ezequiel, a mi entorno? ¿Desmiento y ya estoy hablando o no digo nada y parece qué es verdad?, comenzaba diciendo la influencer.

Aconsejada por sus compañeros, Tamara Gorro ha desmentido que haya habido infidelidad en la pareja. "Evidentemente un motivo para dejar una relación tiene que haber. Es que de verdad, Eze perdóname porque sé que no quieres nada de esto por protegerme a mí pero es que es mentira. No hay ni infidelidades ni discusiones. Es mentira", zanjaba.