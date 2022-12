Este lunes 12 de diciembre Tamara Gorro daba la triste noticia sobre su matrimonio. La influencer anunciaba a través de sus redes sociales su separación con Ezequiel Garay. Hace un año la pareja se tomó un tiempo de reflexión y pronto pudieron volver al camino que tenían en común, pero esta vez su ruptura es definitiva. La madrileña, muy baja de ánimos y con la voz temblorosa, entraba en 'Y ahora Sonsoles', programa donde colabora, para contarle a sus compañeros cómo se encuentra tras esta dura decisión. "Habrá gente que le extrañe que hable ya que en mi comunicado he puesto que no lo iba a hacer pero es mi programa y es noticia. Lo normal es que entre a dar declaraciones", comenzaba la influencer.

"¿Cómo te encuentras?", le preguntaba Sonsoles Ónega bastante preocupada por la colaboradora. "Yo soy muy sincera. Los consejo que recibo son que me muestre fuerte pero no lo estoy. Este hecho viene gestado desde hace tiempo y duele pero yo me quedo con lo positivo. Yo no pierdo a Ezequiel ni el me pierde a mí", explicaba Tamara dejando claro que "lo mas bonito que puede existir en un divorcio es que mi amor va a ser de por vida".

Antena 3

Tamara Gorro ha querido especificar que esta vez no tiene que nada que ver con el parón que tuvieron hace un año. Esta vez lo va a hacer de manera diferente: "uno tiene que aprender de sus errores y yo no voy a culpar a nadie. La ultima vez fue un espacio y cometí un error. Hablé mas de la cuenta y Ezequiel sufrió mucho. No se lo merece. Esta vez he decidido no decir nada. Le voy a proteger toda mi vida". Antes de colgar, la influencer rota de dolor ha dejado claro que para ellos "no ha sido un fracaso".

Horas antes de anunciar este paso con el futbolista, Tamara Gorro reconocía que el 2022 ha sido un año muy difícil para ella. "Estas fechas van a ser tristes. Hace cinco meses que hemos perdido a mi niña", comentaba sobre la pérdida de su ser querido. También la recuperación de su enfermedad mental está siendo bastante lenta y complicada.