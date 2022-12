Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

La influencervuelven a anunciar una terrible noticia. La pareja ha decidido, de nuevo,y parece definitivo. La madrileña ha sido la encargada de anunciar la noticia a través de sus redes sociales: "", explicaba Tamara en su comunicado. Hace un año, la pareja anunciaba por sus redes sociales que se tomaban un tiempo. Luego su amor pudo con muchos baches y se volvieron a juntar pero parece que no han sido capaces de superar algunas trabas en su matrimonio."Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos.es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias", concluía Tamara en su comunicado.Cabe recordar que la influencer esta pasando desde hace varios meses una depresión de la que poco a poco está saliendo. "La depresión es una causa de muerte, yo me he tirado muchísimo tiempo en la cama,y no ayudan nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar", confesaba la madrileña nada más desvelar su enfermedad. Tras pasar varios meses asimilando todo, Tamara fue capaz de hablar de su problema con total naturalidad: "Otra de las malditas consecuencias... cada vez más.¡Pero también pasará!", escribía Tamara Gorro en un story en el que enseña la pérdida de cabello.