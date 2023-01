Fani Carbajo ha asistido a la premiere de la película 'Lobo Feroz' del cineasta Gustavo Hernández para apoyar el cine español. Durante su paso por el photocall, la televisiva no ha dudado en pararse para hablar con la prensa, y en un momento determinado, se ha comparado con Tamara Falcó. Dale al play para enterarte de la noticia.

Hace un par de meses la ex concursante de 'La isla de las tentaciones' anunció su separación de Christofer, con quien lleva más de diez y con quien se casó en el mes de junio. Según explicaba en su canal de MtMad en noviembre de 2022, la ruptura se daba porque no se encontraba bien psicológicamente: "Necesito estar sola. No voy a estar preocupándome porque a un hombre no le falte de nada, eso se acabó", añadía en el vídeo.

Mtmad

Pero varias meses después y gracias a la ayuda de profesionales especializados en salud mental, Fani Carbajo salía de ese bache emocional y le daba otra oportunidad a Christofer: "Cuando lo dejé con Christofer me di cuenta de que él es mi familia. Me ha demostrado que tiene amor conmigo, no quería tirar eso a la basura", reconocía en el programa de Emma García 'Fiesta'.

Recordemos, que la pareja lo ha dejado tres veces desde que salieron del reality show: "Espero que sea la definitiva, porque al pobre le tengo mareado", señalaba sobre esta reconciliación.

Mediaset

En su última aparición pública, la influencer ha hablado sobre su relación y de segundas oportunidades: "Gracias a Dios mi relación no es tóxica. Esta vez lo he dejado yo porque tenía problemas psicológicos depresivos muy fuertes. Si a Tamara todo el mundo le apoya, ¿Por qué a Cristofer no que vuelva conmigo? No sé por qué tanta diferencia y discriminación hacia mi persona", expresaba refiriéndose a la vuelta de Tamara e Íñigo.

Además, ha confesado que posiblemente habrá "una nueva boda" con Christofer para el aniversario en junio y señala que "tienen ganas de ser padres" pero "tienen que esperar" a que Fani vuelva a "estar bien psicológicamente".