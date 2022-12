Tamara Falcó ha superado su ruptura con Íñigo Onieva. Y la prueba es que la marquesa de Griñón termina el año con una nueva ilusión. Según han desvelado, en exclusiva, en 'El programa de AR', la hija de Isabel Preysler habría comenzado una relación con Hugo Arévalo, un joven empresario que pertenece al círculo de amigos de Tamara y de... Íñigo Onieva.

Hugo es madrileño y a sus 25 años es un empresario de éxito: cofundador de Auro -la mayor compañía del sector VTC, con más de 3.000 vehículos- y cofundador y presidente ejecutivo de ThePowerMBA. ¿Su lema en la vida? "Do one thing everyday that scares you (Haz una cosa todos los días que te asuste)".

Tamara Falcó junto a Hugo Arévalo (con camisa azul) durante la presentación de una empresa de plantas que ambos fundaron junto a otros socios

Al parecer, el joven empresario se habría convertido en uno de los mayores apoyos de Tamara tras su ruptura con Íñigo y ambos estarían muy ilusionados. Y también han trabajado juntos, el pasado verano, ambos se aliaron para crear una empresa de plantas, en la que ofrecían plantas bebé en sus primeros meses de vida, para que sentir la experiencia de cuidarlas y verlas crecer.

A quien no parece haberle hecho gracia estos rumores es a Íñigo Onieva, que acaba de regresar de hacer el camino de Santiago, en un gesto que se ha traducido como un intento de acercamiento a su ex. Íñigo habría hablado con Hugo a través de un grupo de WhatsApp que comparten con otros amigos -y en el que antes también estaba Tamara- y a través de estee medio, el ex de Tamara habría 'afead0' al empresario que no hubiese ido de frente, que se haya escondido y haya ido por detrás empezando un relación con Tamara.

Hugo también es amigo de Ana Boyer y Fernando Verdasco y fue uno de los invitados al 40 cumpleaños de Tamara Falcó. También ha compartido otros planes cuando Tamara e Íñigo eran pareja. Al parecer Íñigo y Hugo tendrían un perfil bastante parecido.

