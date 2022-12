'Pesadilla en el paraíso' está llegando a su fin, y antes de su última entrega los telespectadores están de lo más divididos. Bea, Daniela, Iván y Víctor están ya metidos en la final tras la expulsión de Israel Arroyo, uno de los concursantes más polémicos que han pasado por el reality, e incluso los colaboradores y comentaristas de Mediaset ya tienen a sus favoritos. Muchos ya han hecho pública su opinión y su apoyo a su favorito en televisión y redes sociales, pero sin duda una de las que más ha sorprendido ha sido Belén Esteban, que este lunes dejaba a todos patidifusos con su favorito. Entérate de todos los detalles dándole al 'play' al vídeo superior.



La de 'Sálvame' tiene claro quién quiere que gane y los motivos: según ella, su ex cuñado es quien se merece hacerse con la gloria tras más de tres meses de concurso, y es que también es el único de los finalistas, junto a Daniela Requena, que lleva en el concurso desde el primer día dando el callo: "Quiero que gane 'Pesadilla' Víctor Janeiro. Creo que es el único que se lo ha currado y que lo ha trabajado", dijo muy convencida en 'Sálvame'.

"Lo digo de corazón. Dicen 'es que no habla'. No, es que él pasa de movidas, y eso ha sido una casa de locos. Creo que el único que se ha levantado, ha limpiado, ha trabajado, ha aguantado las peleas, que ha estado ahí cuando ha hecho falta... es de justicia", sentenció. Dejando aparte su mala relación personal con la familia Janeiro, y especialmente con su ex -Jesulín-, Belén cree que es "justa" pidiendo que gane el premio el que fuera su cuñado, y también ha roto una lanza en favor de su mujer: "Creo que ha tenido muy buena defensa con Beatriz".