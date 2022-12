Víctor Janeiro ha sido una de las personas que más se ha encerrado en sí mismo de 'Pesadilla en el paraíso'. Ahora que estamos a un paso de la recta final en la que ya conocemos a tres de los semifinalistas y al último expulsado por los votos del público, los días están pesando para el de Ambiciones. Y si hace un par de días se acordaba de sus hermanos y de la relación que tiene con ellos, estos días han sido sus hijos los protagonistas de sus pensamientos.

Él mismo ha confesado en alguna ocasión está intentando olvidar lo que tiene fuera para que no le afecte en su concurso, aunque ha disfrutado de la conexión con sus hijos y la visita sorpresa de su madre a la granja, algo que está siendo muy complicado para el marido de Beatriz Trapote quien ha señalado que echa mucho de menos a su familia, y más en un día muy especial.



Telecinco

Desde primera hora del día, Víctor se acordaba de su hijo Víctor quien cumplía 7 años ese 4 de diciembre y, en su honor, sus compañeros quisieron tener un detalle con él cantándole el cumpleaños feliz en la mesa, algo que hizo ilusión al marido de Bea Trapote, aunque más tarde no podía evitar romperse. "Soy el único concursante que deja una familia en casa", aseguraba a cámara, "hay muchas veces que pienso si mi papel aquí es importante. Como no entro en peleas, hay muchas veces que pienso a ver si estoy aquí de relleno... pero si he llegado hasta aquí estoy satisfecho".

"Hay que ser muy fuerte de mente para estar tanto tiempo aquí teniendo a tres criaturas pequeñas fuera y una mujer fantástica. Hoy es el cumpleaños de uno de ellos, del mayor y espero que tenga un buen cumpleaños como él siempre sueña, como siempre se lo preparo", recordaba Víctor mientras se emocionaba y se rompía delante de sus compañeros y Lara Álvarez, quien le recordaba el vídeo de sus hijos. "Es que ya son muchos días aquí", destacaba el concursante que lleva encerrado en la granja de Cádiz desde el 31 de agosto, y todo apunta a que se colará como semifinalista cumpliendo los tres meses y medio en el concurso.