La primera edición de Pesadilla en el paraíso, la versión de 'La Granja' está a punto de llegar a su final, e Israel Arroyo ha sido el último expulsado quedándose a las puertas de la final en la que han quedado Daniela Requena, Iwan Molina, Beatriz Retamal y Víctor Janeiro. Así, el vidente ha acudido al plató de Mediaset en el que se ha celebrado el último debate del concurso. "Lo que me llevo es el cariño de la gente, he estado en Sevilla y me ha parado la gente para agradecerme los momentos de risa que les he dado", ha asegurado el vidente nada más hablar en el debate.

El vidente entraba en el plató con una gran energía saludando a todos efusivamente, incluso a sus compañeros Pipi Estrada y Mónica Hoyos con quién había tenido sus más y sus menos en el concurso. "En las dos primeras semanas la cagué, no sabía cómo actuar, pero luego ya fui yo mismo", aseguraba pidiendo perdón a Pipi y Mónica.

Telecinco

"Yo cuando te conozco, pensé 'me voy a llevar bien'", aseguraba Mónica explicando "cuando te conozco pensaba eras buena gente pero en el momento que viniste a por mi pensé 'es un fan confundido'. Sí. Que me digáis cosas bonitas y luego me llames 'hija de...' pues no está bien, por esas cosas te ha echado la gente a la calle". Unas palabras que provocaban la respuesta de Steisy: "no se puede hablar porque Steisy tiene un afán de televisión...", ante las risas de Patricia. "Pero te perdono", zanjaba Mónica.

Y aunque le abrazaba a la entrada, Israel ha calificado a Dani de "muy cruel" y "mala persona" acusándole de "manipular" a Patricia Steisy y Bea Retamal, a lo que el influencer contestaba que "se ha hecho pasar por un niño haciendo que los demás le defendieran". "Desquicias a Bea, porque ella no es así cuando está sin ti", acusaba Israel.



Pero no solo tenía para él sino también para Iwan Molina, finalista de la edición, quien ha sido uno de sus grandes enemigos dentro de la granja: "hizo un vídeo de presentación en el que me puso verde y le perdoné porque quería conocerme. Al irnos de allí le pregunté qué tenía conmigo y me dijo 'te veo como ganador y por eso te he dado duro', lo juro por mi hermano que está bajo tierra".

Además, se han repasado todas las discusiones con Gloria Camila, la gran ausente del concurso tras su expulsión, una de las que más le ha criticado en la casa, llamándole ruin, rastrero, maleducado, sinvergüenza o mala persona, mientras se reía en varias discusiones. "Yo he vivido momentos muy buenos, no es mala niña, pero me ha faltado al respeto y se ha reído de mi, muchísimo. Con Gloria me he portado muy bien para como me ha tratado ella".