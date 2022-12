Víctor Janeiro ha sido una de las personas que más se ha cerrado en sí mismo de Pesadilla en el paraíso y que menos ha mostrado su vida fuera de la granja durante el concurso y es que, como él mismo ha confesado en alguna ocasión está intentando olvidar lo que tiene fuera para que no le afecte en su concurso, aunque ha disfrutado de la conexión con sus hijos y la visita sorpresa de su madre a la granja. Aunque ahora, con cada vez menos compañeros alrededor y a un paso de la final, el marido de Beatriz Trapote ha confesado que echa de menos a su familia abriendo la puerta a que tanto Bea como Dani le pregunten cómo es su familia y cuál es la relación con sus hermanos.

Telecinco

Una confesión que llegaba después de que el Día de acción de gracias todos sus compañeros le pusieran grandes adjetivos, siendo el "hermano" de Israel el más profundo puesto que "perdió a su hermano hace cuatro años. Perdí uno y he ganado otro". Tras ello, Víctor ha quemado en la hoguera la "pena" a la que le trasladaban las discusiones.

"Mis hermanos se peleaban todos por dormir conmigo", confesaba al calor del fuego de la cocina junto a Dani G y Bea. Y es que confesaba que, de pequeño, todos sus hermanos se peleaban para poder dormir con él al ser el benjamín de la familia: "me hacían hasta llorar, 'qué no quiero dormir con ellos'", confesaba. Una estrecha relación que se ha mantenido a día de hoy pues, asegura, que "el torero no puede hacer nada sin mi" mientras que su hermano mediano también le llama a todas horas y su hermana no se despega. "Son muy pesados", decía entre risas.

Desde el plató, Beatriz Trapote confirmaba que ese era el carácter de Víctor Janeiro: "yo no paro de coger el teléfono y pensar, 'ay no, que está en la granja', porque él siempre está ahí para escucharte, para resolver problemas, para apoyarte y lo está demostrando". Una faceta que también confirmaban los ex concursantes, Steisy, Manu, Nadia quienes aseguraban que "él ha escuchado a todo el mundo y no le ha hecho falta ni defender a nadie".