Alejandra Rubio está viviendo una pérdida horrible. Están siendo unos días de lo más tristes para la hija de Terelu Campos, y es que de manera inesperada se encontraba el cuerpo sin vida de su gato. "Esta mañana me he despertado como un día cualquiera, me he vestido y cuando he ido a la cocina para hacerme el desayuno antes de irme a clase, mi gatito Magic ha venido a saludarme como todas las mañanas pero Salem no", comenzaba contando en un storie donde se la veía muy destrozada. "Le he visto dormido en su camita, he ido a darle un beso cuando me he dado cuenta que no respiraba", y enseguida acudía al veterinario pero el final ya estaba decidido. "No tenía ni 4 años mi gatito precioso. Estoy completamente destrozada. Me da mucha pena también que su hermanito se quede solo, no para de buscarle y no sabe que Salem no va a volver", decía muy desconsolada.

Este miércoles 21 de diciembre, con algo de más fuerza, la joven le dedicaba a su entrañable amigo un vídeo con imágenes de los dos de las que es imposible no emocionarse. "No sabes lo que te voy a echar de menos pequeñito", de podía leer. Son muchos los comentarios que ha recibido la colaboradora, entre ellos el de su madre: "Ayy mi amor .. cuánto sé y siento q estás sufriendo porque se lo mucho q le querías y él a ti !! Ahora Magic te dará todo el amor q el no puede darte y tú a Magic ! Te quiero mi amor!", le decía apenada Terelu.