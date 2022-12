Sin lugar a dudas, Pastora Soler (Coria del río, Sevilla, 1978) cuenta con una de las voces más bonitas, cálidas y emocionantes de nuestro país. La sevillana no ha sido de 'pelotazos', pero puede presumir de llevar más de 25 años de carrera en línea ascendente. Ahora nos presenta , un álbum precioso que refleja el equilibrio que por fin ha encontrado entre su vida profesional y personal. Siente pasión por su carrera, pero su familia –su marido Francis Viñolo y sus hijas, Estrella y Vega– son su prioridad. Hablar con ella siempre es un placer.

Abres el disco con 'Del cielo a mi corazón', una canción dedicada a tu padre.

Es el tema más emocional del disco y yo tenía claro que tenía que ser el primero. Este es un trabajo que está marcado por esa gran ausencia (su padre Francisco falleció en 2020). Pero quería reflejar casi lo contrario, que a pesar de su falta le tengo muy presente cada día, me acompaña mucho.

También hablas en el disco del empoderamiento femenino, de la necesidad de pensar en una misma. Es un mensaje importante a día de hoy.

Estamos en un momento complicado, siempre pensando en la conciliación, de mucha lucha personal en nuestro día a día… Creo que hay que hablar abiertamente de la importancia de cuidarse una misma, de escucharnos y de la necesidad de tener amor propio.

Fernando Roi

En 2023 presentarás el disco en directo. ¿Te sigues poniendo nerviosa cuando te subes al escenario?

Sí claro. Mantenerse en esta profesión es muy complicado, y que la gente siga comprándose una entrada para verte es siempre muy emocionante. Es verdad que yo en el escenario he cambiado mucho, hay un antes y un después de mi etapa de retirada (lo dejó en 2014 por un problema de ansiedad). Yo he vuelto disfrutando al máximo. Aunque siempre intento dar lo mejor de mí, a veces salen conciertos de diez y otros de cinco, y así es la vida. Antes sufría muchísimo si no salía todo perfecto.

Siempre fuiste muy clara durante tu retirada y creo que sirvió mucho para poner el foco en la salud mental. Ahora, ¿en qué punto vital te encuentras?

Esta etapa está siendo maravillosa. También coincidió con mi maternidad y todo terminó por equilibrarse. Ahora mis prioridades son otras, es mi familia y eso marca todo lo demás.

Pastora Soler: "En casa soy bastante maruja"

Llevas más de trece años casada con Francis Viñolo. ¿Cuál es vuestro secreto como pareja?

A lo mejor la clave es que pasamos mucho tiempo separados (risas). Él lleva años que no para porque, entre otras cosas, es director artístico de 'La Voz', así que no terminamos de caer en la monotonía. Hemos pasado por momentos complicados, tener a las niñas también hace que tengamos menos tiempo, pero creo que hay una base muy sólida. Tenemos plena confianza y respeto. Nosotros empezamos siendo amigos y eso ha sido importante para superar los baches.

¿Cómo eres en casa?

Me he dado cuenta de que soy bastante maruja, me gusta mucho estar pendiente de mi casa. El otro día me vi mandando mensajes sobre cómo limpiaba de bien el bicarbonato (risas). No sé si será la edad, el ser madre… También me encanta cuidar de mis niñas, llevarlas al cole, recogerlas, ir al parque…

¿Cuál crees que es tu mejor virtud?

Creo que soy muy tolerante y nada rencorosa. Tengo un carácter fácil y no me gustan nada los conflictos. También tengo mis fallos, soy muy desordenada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si el día de mañana tus hijas te dijeran que quieren seguir tus pasos. ¿Qué les aconsejarías?

Para ser sincera, a mí me gustaría que se dedicaran a otra cosa porque este trabajo es inestable y tienes que estar siempre conectada a él. Por otro lado, la música es muy bonita, apasionante. Yo tendría que ver que su decisión es vocacional, que no buscan dinero ni ser famosas ni seguir los pasos de sus padres. Si ellas tienen verdadera vocación las apoyaría, igual que hizo toda mi familia en su momento.

¿Y qué consejos les darías?

Que tuvieran mucha paciencia. Ahora el problema es que te puedes hacer viral en un momento y yo creo que eso puede desestabilizar mucho a la gente que empieza. La música es una carrera de fondo: hay que estudiar, seguir formándose y seguir teniendo metas sin olvidarse del camino. Querer llegar y pegar es imposible.

Después de tantos años de carrera, ¿qué queda de la Pastora del principio?

Mucho. De hecho, en mi época de retirada me ayudó enormemente conectarme con esa niña. Por ejemplo, me escondía para cantar, como cuando hacía de pequeña, porque yo tenía que redescubrir mi vocación para volver a los escenarios. Sigo teniendo la misma ilusión, la de superarme con cada disco, de dar pasitos para adelante.

Tu voz es una de tus grandes bazas. ¿Cómo la cuidas?

Con sentido común. Ahora estoy con un trancazo tremendo, así que tratando de hablar poco y no forzar. Pero no quiero que se convierta en una obsesión. Ya me niego a no reírme o a no abrir la boca. Hay que buscar ese equilibrio del que hablo en el disco.

¿Algún sueño por cumplir en lo profesional?

Tengo muchos sueños, pero no sé si te podría decir algo en concreto. Más que nada seguir caminando. Ahora tengo 44 años y me noto con esa madurez personal y profesional que me hace pensar que estoy en mi mejor momento, en que todavía tengo mucho que dar.

Texto: María Larrocha. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de foto: Idoia Vitas. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para René Furterer. Agradecimientos: . Paseo de la Castellana, 49. Teléfono: 917 007 300.