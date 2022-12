Las fiestas navideñas son fechas muy marcadas en el calendario con celebraciones de todo tipo pero, sobre todo, familiares. Y este espíritu parece haber impregnado a Kiko Rivera que, después de unos años sin querer saber nada de su madre, Isabel Pantoja, parece que ha podido descolgar el teléfono para hablar con ella y tener esa conversación pendiente que tanto les hace falta tras tantos problemas.

Así al menos lo ha asegurado Pepe del Real en 'El Programa de Ana Rosa', donde ha confirmado que estas Navidades puede darse la ansiada reconciliación entre madre e hijo. "Han hablado. Después de la muerte de Bernardo, Kiko se ha dado cuenta de que ese bloqueo que tenía a su madre no le estaba haciendo bien. Ha sido Kiko el que, se acercan estas fiestas, se pone nostálgico... y echa de menos a su madre", ha asegurado ante la sorpresa de sus compañeros.

"A pesar de que sabemos por Isa que no tiene cuerpo para celebraciones, Isabel le ha dicho que las puertas de su casa están abiertas y que tiene ganas de darle un abrazo". Así, el periodista ha apuntado que es muy probable que se produzca un reencuentro madre e hijo en estas fechas, "si no se ha producido ya".

Eso sí, se trata solo de un acercamiento por parte de Kiko Rivera, pues Irene Rosales ha dejado clara su postura de que prefiere quedarse al margen: "Irene ha dicho que no pisa Cantora hasta no arreglar las diferencias con su suegra. El gesto que tuvo Isabel de no estar a su lado cuando fallecieron sus padres, es un gesto muy feo que hasta que no rectifique no volverá a verla", ha apuntado el periodista.