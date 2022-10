Isabel Pantoja acepta no visitar a su hijo, Kiko Rivera, tras su ictus y te contamos cuáles son los verdaderos motivos. La cantante, muy preocupada por el estado de salud de su primogénito, ha decidido respetar los deseos del hermano de Isa Pantoja y no irá a verle. Kiko Rivera abandonó el hospital Virgen del Rocío el pasado 24 de octubre, tres días después de su ingreso de urgencia por culpa de un ictus. Llamó la atención que, durante su estancia en el centro hospitalario, Isabel Pantoja no acudiera a verle cuando empezó a recibir visitas como la de su prima, Anabel Pantoja, y fue su mujer, Irene Rosales, quien explicó el motivo. "Kiko no tenía una relación ahora de lo más normal con la madre y eso emocionalmente si le puede alterar un poco, ver a su madre en estas condiciones, verse él en una cama después de un ictus", decía a las puertas del hospital. Isa Pantoja también revelaba que no podía ver a Kiko porque así se lo habían transmitido al igual que su madre.

En el vídeo de la parte superior, te contamos la verdadera razón por la que Isabel Pantoja 'acata' los deseos de su hijo, Kiko Rivera, de no verle tras su ictus. Al parecer, la cantante teme que si fuerza la visita, esto pueda perjudicar la salud del DJ que estaría muy asustado después de su último susto de salud y, entre otros cambios, ha decidido dejar de fumar.

Ha sido Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa' quien ha aclarado cómo Isabel Pantoja supo que Kiko Rivera no quería que la visitara. En la mañana del 21 de octubre, después del ingreso hospitalario del DJ, la cantante intentó hablar, hasta en cuatro ocasiones, por teléfono con Irene Rosales sin conseguirlo. Ya al mediodía pudo hablar con ella y fue el propio Kiko Rivera el que, a través de un mensaje escrito, le comunicó que no quería que fuera a verle. Lo único que consiguió la tonadillera es hacer una videollamada con él. El primo de Anabel Pantoja se mantiene firme en su decisión y, ya en casa, dejó un mensaje en sus redes asegurando que ni su madre ni su hermana irían a visitarle. Ante la situación y que su hermano ya está en casa, Isa Pantoja ha decidido continuar con sus planes y se ha ido de viaje a Tailandia con su novio, Asraf Beno, y su hijo como tenía previsto.