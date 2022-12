Isabel Luna se ha convertido en el nuevo rostro del momento después de haberse convertido en el apoyo fundamental de José Ortega Cano. La cantante es una gran amiga del torero aunque todo parece indicar que en las últimas semanas se ha convertido en algo más puesto que no hacen más que compartir salidas de ocio y planes en el que no solo les hemos visto acompañados de más gente sino que también han estado solos en varias ocasiones generando estos rumores.

Ahora, la cantante ha aprovechado su visita a 'Fiesta', en la que ha vuelto a coincidir con Ana María Aldón, para hablar de su relación con el torero asegurando que, al menos por ahora, no hay ninguna relación amorosa entre ellos, algo que no ha convencido a ninguno de los miembros sentados a la mesa improvisada en el plató por Nochebuena: “Somos amigos desde hace muchísimos años, esa es toda nuestra historia de amor”.

Telecinco

Ana María Aldón, que no perdía detalle de las palabras de la amiga de su marido, intervenía tajante: “Me vas a perdonar pero amiga de muchos años no eres, porque a mí mi marido en diez años no me ha hablado ni una vez de ti, ¿por qué no me ha hablado? ¿Y ahora se acuerda de ti? Por lo que tengo entendido ahora os veis mucho y os mensajeáis bastante, por lo que me consta”. Una frase que Isabel Luna no encajaba muy bien: "¿pero esto era necesario?", preguntaba mientras la diseñadora se disculpaba puesto que "a mi me gusta que entre y que salga y si es contigo, mejor", aseguraba. "Qué mona", respondía la cantante.



Isabel Luna ha capeado el temporal como ha podido explicando que, aunque Ana María no haya oído hablar de ella, ella y el torero se ven más ahora porque cuando una persona se separa se aferra más a los amigos: "Es algo circunstancial, nos vemos más porque está en un proceso de divorcio e igual que tú ahora te verás más con tus amigos”. Una respuesta que no le servía a Ana María, sobre todo después de que Conchi confirmara la relación de ambos, lo que hacía que sus compañeros aseguraban que estaba celosa, algo que ella negaba tajantemente: "Estoy preparadísima para verle con otra persona".