José Ortega Cano está superando su divorcio de Ana María Aldón poco a poco y es que ha sido una noticia muy complicada para él ya que no se esperaba terminar de esta forma su matrimonio. Sin embargo, tras este desenlace, el torero ha comenzado a eliminar ese hermetismo al que estamos acostumbrados y comenzar a salir de ocio por Madrid, algo que ha sorprendido a todos, sobre todo después de conocer que está aficionándose a ir siempre al mismo sitio para poder ver a una conocida con la que ha tenido una gran y estrecha amistad: Isabel Luna. Una artista conocida como "la dama del flamenco" y que siempre ha estado cercana al torero. Todo apunta a que han retomado esta relación de amistad después de haber estado varios años separados aunque algunos medios apuntan a que no solamente se podría estar gestando una amistad sino que podrían ir a algo más.

Telecinco

Ella, según publica La Razón, se ha convertido en su mejor consejera y parece ser quien le está ayudando a superar su nueva situación personal y profesional pues podría haberse convertido en su mano derecha con el museo taurino de San Sebastián de los Reyes que tendrá un hueco para José Ortega Cano.



Esta relación ha llegado también a oídos de Ana María Aldón quien ha coincidido con la artista en el plató de 'Fiesta', donde se conocían por primera vez. "Estoy encantada de haberte conocido", aseguraba Ana María Aldón quien, sobre su ex marido aseguraba que "debería salir más a divertirse y evadirse", a lo que Isabel Luna contestaba que el torero le había dicho que "cada viernes le tendré allí". Más tarde, Ana María se animaba a acudir a ver a Isabel Luna "siempre que no sea un viernes para que no se dé una situación rara".

Así, Isabel Luna también se ha pronunciado acerca de las últimas declaraciones del torero quien quiere ser, a partir de ahora, anónimo. Sobre su polémica frase, Luna aseguraba que "no creo que José haya querido decir tal cosa pero ha manifestado otra diferente. El torero es lo suyo pero el verbo no. Nunca es de facilidad de palabra, le ha costado", ha asegurado Isabel Luna a lo que Ana María matizó que no estaba de acuerdo porque "se sabe expresar muy bien" aunque estas palabras "no van en su personalidad, en su vocabulario del día a día, yo no le reconozco".