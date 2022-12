Rafa Nadal, Premio Hombre del Año 2022 Esquire, se ha sincerado sobre su recién estrenada paternidad. El pasado 8 de octubre nació su hijo, Rafa Nadal Junior, fruto de su matrimonio con Xisca Perelló, y sobre cómo ha cambiado su vida, su no-retirada, los ídolos y referentes, el éxito y los cambios en su vida habla en exclusiva en el número de enero de la revista Esquire. "No creo que haya una versión nueva de mí, todo lo contrario. Soy la misma persona, un año mayor que el año pasado, y con, eso sí, novedades a nivel personal que me hacen estar muy contento y feliz en mi vida. Pero el mismo al fin y al cabo".

Agencia

"Es aún muy reciente el nacimiento, pero sí que ya sientes que algo ha cambiado en tu vida y que hay una persona que depende totalmente de nosotros. Es un sentimiento y un amor indescriptible. También te digo que no soy el único padre del mundo y que hay millones que han sido padres antes de nosotros. Somos unos padres normales y felices con nuestro hijo", confiesa el tenista, el único con 22 'Grand Slam'.

Rafa hace balance de su último año y nada se compara con la felicidad de su reciente paternidad: "Se han combinado momentos de inmensa alegría con el nacimiento de nuestro hijo con otros en los que pasamos situaciones complicadas que nos tuvieron en alerta y que impidieron un desarrollo normal de aquello que estábamos haciendo, en mi caso competir en el abierto de EEUU. Pero al final todo ha salido bien y me queda el sabor dulce del año que ya está por acabar".

El tenista confiesa que, en general, ha sido un gran año a nivel profesional, a pesar de las lesiones: "No se ganan fácilmente dos títulos de Grand Slam cada año y eso me ha hecho estar satisfecho en cuanto a resultados se refiere". Sobre los rumores de una posible retirada... sigue sin ser una opción. "Todo es relativo. Está claro que si las lesiones me hubiesen impedido definitivamente jugar con opciones de ganar, me habría retirado. Pero ya ves, por ahora sigo teniendo ganas de jugar, disfruto con la competición y me sigo viendo capacitado para competir y aspirar a los títulos, que es lo que puedo pedir. El día que no sea capaz o no tenga esa ilusión, estaré, entonces sí, cerca de mi retirada", reconoce el deportista.

"Miro a los jóvenes, yo ya no lo soy para el deporte, y veo mucho de aquello que yo hacía y que ya no puedo por el paso del tiempo y el desgaste físico. Pero es ahí también donde otros elementos entran en juego, y la experiencia hace que la combinación de factores juegue a mi favor en ciertos momentos", declara Rafa Nadal.